ADAC-Monitor: So schneidet Düsseldorf im NRW-Vergleich ab

Düsseldorf Im Rahmen einer ADAC-Befragung konnten Einwohner und Pendler die Mobilität in ihrer Stadt bewerten. Wo die Stadt Düsseldorf im Ranking landet.

Bei einer ADAC-Befragung von Einwohnern und Einpendlern zur Zufriedenheit mit der persönlichen Mobilität ist die Stadt Düsseldorf im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld gelandet. Im ADAC Monitor „Mobil in der Stadt“ erreichte die Landeshauptstadt den achten Platz - und schneidet damit von allen teilnehmenden NRW-Städten sogar am besten ab. Das teilte der ADAC am Montag (29. Januar) mit.

Düsseldorf kommt auf einen Indexwert von plus Sieben

Im Rahmen des Monitorindex konnten ÖPNV-Nutzende, Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger Zufriedenheitswerte für ihre Städte vergeben. Im Vergleich der 15 größten deutschen Städte landete die Stadt Duisburg mit einem Gesamtindex von minus 8 auf dem letzten Platz. Autofahrer bewerteten die Mobilität in Duisburg mit einem Index von minus 13. In Köln ist die Unzufriedenheit bei den Autofahrern laut ADAC am größten (- 23). Und auch von Fußgängern, Bahn- und Busfahrern und Radfahren wurde die Domstadt ähnlich schlecht bewertet wie Duisburg und landete laut der Befragungen in der Gesamtauswertung auf dem vorletzten Platz.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf belegt als Achter einen Platz im Mittelfeld und kommt dabei auf einen Monitorindex von plus sieben. Im Jahr 2017 lag dieser Wert noch bei plus 17. Dennoch steht die Rheinmetropole von allen NRW-Städten, die im Rahmen der Befragungen bewertet werden konnten, am besten ab - noch vor Dortmund (Platz Elf) und Essen (Platz 12) sowie Köln und Duisburg. Von den fünf untersuchten NRW-Städten schaffte es jedoch keine Metropole unter die Top-Fünf-Platzierungen. Aus Sicht des ADAC sei dieses Ergebnis für Nordrhein-Westfalen „ernüchternd“. Am zufriedensten mit ihrer persönlichen Mobilität sind Einwohner und Einpendler in Dresden (Indexwert von plus 26).

Der ADAC hat laut eigenen Angaben in der repräsentativen Online-Befragung bundesweit mehr als 9000 Interviews durchgeführt. Die detaillierten Ergebnisse des ADAC-Monitors gibt es online.

