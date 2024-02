An der Demo gegen Rechtsextremismus in Düsseldorf haben Ende Januar 100.000 Menschen teilgenommen. Jetzt ist eine etwas außergewöhnlichere Protestaktion geplant.

Demonstration AfD-Protest: So landen Demo-Plakate in der Open-Air-Galerie

Düsseldorf Am 18. Februar sollen in Düsseldorf an einer Protestwand die schönsten Plakate der Anti-AfD-Demo ausgestellt werden. Alle Infos im Überblick.

Am Sonntag, 18. Februar, plant „Düsseldorf stellt sich quer“ die nächste Protestaktion gegen die AfD

Am Rheinufer soll die größte Open-Air-Galerie Düsseldorfs entstehen

Alle Infos zur Aktion gibt es hier im Überblick

Es war die größte Menschenansammlung, die Düsseldorf in der jüngeren Geschichte erlebt hat: Nachdem sich am 27. Januar 100.000 Demonstranten nach einem Demozug auf den Düsseldorfer Rheinwiesen versammelt hatten, um gegen die Remigrationspläne der AfD zu demonstrieren, ruft das antirassistische Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ (DSSQ) nun am Sonntag, 18. Februar zu einer etwas außergewöhnlicheren Protestaktion auf.

Bei der Aktion am Wochenende sollen die schönsten Plakate der Demonstration ausgestellt werden. Alle Infos zum Ablauf und zum weiteren Programm:

Wann und wo findet die Protestaktion gegen die AfD in Düsseldorf statt?

Am Sonntag, 18. Februar 2024 ab 14 Uhr soll die Protestaktion am Düsseldorfer Rheinufer zwischen Kasematten und Düsseldorfer Landtag stattfinden.

Wer kann Plakate mitbringen und wie kommen die Schilder dann in die Ausstellung am Rheinufer?

Der Veranstalter hofft darauf, dass viele Menschen ihre Pappschilder vom AfD-Protest Ende Januar wieder mitbringen. Außerdem können Plakate vor Ort bemalt werden, „um ein Gesamtkunstwerk entstehen zu lassen“, heißt es seitens des Veranstalters.

„Wir haben eine Plastikgitterfolie vorbereitet, an denen die Schilder dann befestigt werden können“, erklärt Oliver Ongaro (DSSQ) auf Rückfrage der Redaktion. Diese Folie ist 20 Meter lang und vier Meter hoch. Wenn am Ende alle Plakate gesammelt sind, soll dieses Gitter hochgezogen werden.

Aus den einzelnen Schildern soll dann ein riesiges Plakat werden, das zwischen Kasematten und KIT-Café seinen Platz findet. „So soll für ein paar Tage die größte Open Air Galerie Düsseldorfs entstehen“, erklärt das Bündnis.

Wie lange hängen die Plakate dann an den Rheinwiesen in Düsseldorf?

Nachdem die Protestschilder an den Rheinwiesen aufgehängt werden, sollen sie dort eine Woche lang hängen bleiben. Was danach mit den Plakaten passiert, sei noch unklar, so Ongaro. „Das kommt natürlich auch darauf an, in welchem Zustand sie dann sind. Wir würden sie natürlich am liebsten weiter irgendwo ausstellen“, so der Veranstalter.

Welches Bühnenprogramm gibt es bei der AfD-Protestaktion?

Für das Bühnenprogramm hat sich das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ auch etwas überlegt: der Kabarettist Martin Maier Bode und die Rapper JayJay und Killa Calles treten auf den Rheinwiesen auf.

Wie viele Leute werden bei der Aktion in Düsseldorf erwartet?

Wie viele Menschen an der Protestaktion am Sonntag in Düsseldorf teilnehmen werden, kann Oliver Ongaro noch nicht abschätzen. „Wir hoffen natürlich auf viele Teilnehmer und darauf, dass die Sonne scheint, damit mehr Leute kommen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf