Altweiber 2024 in Düsseldorf: Alle Infos im Liveblog

Die Stimmung bei den Karnevalisten, hier eine Gruppe als Minions verkleidet, ist an Altweiber in der Düsseldorfer Altstadt gut.

Düsseldorf Mit dem Sturm der Möhnen auf das Rathaus beginnt heute der Düsseldorfer Straßenkarneval. Wir berichten live aus der Altstadt in unserem Newsblog.

Mit Altweiber beginnt ab heute die heiße Phase des Düsseldorfer Straßenkarnevals. Um 11.11 Uhr stürmen die Möhnen das Rathaus, um an die Macht und an die Krawatte von Oberbürgermeister Stephan Keller zu kommen. Wir berichten vom bunten Treiben in der Altstadt in unserem Liveblog.

10.32 Uhr: Blaskapelle spielt auf dem Düsseldorfer Rathausplatz

Immer mehr Menschen strömen zum Rathausplatz. Eine Bläserkapelle sorgt vor Ort für Partystimmung.

10.28 Uhr: Amerikanerin feiert zum ersten Mal Altweiber in Düsseldorf

Vor dem Rathaus hat sich auch eine internationale Frauengruppe eingefunden. Darunter auch Damen aus Japan, Australien und Amerika. Sharon kommt aus Chicago und erlebt Altweiber in Düsseldorf zum ersten Mal. „Es ist absolut verrückt, was hier los ist. In Chicago haben wir nur den St. Patrick‘s Day, aber der kommt nicht annähernd an das, was hier bereits jetzt los ist.“

10.20 Uhr: Lange Schlange vor Hausbrauerei Schlüssel

Die Bolkerstraße füllt sich. Vor der Hausbrauerei Schlüssel hat sich bereits eine lange Schlange gebildet. Die ersten Hecken finden sich auch bereits am Marktplatz vor dem Düsseldorfer Rathaus ein.

Vor den Kneipen in der Düsseldorfer Altstadt bilden sich die ersten Schlangen. Foto: Christopher Damm / NRZ

10 Uhr: Erste Jecken sind der Düsseldorfer Altstadt unterwegs

Zur heutigen Weiberfastnacht werden in der Düsseldorfer Altstadt zehntausende Narren erwartet. Die ersten Karnevalisten sind bereits an der längsten Theke der Welt angekommen. In der Landeshauptstadt hat leichter Regen eingesetzt.

