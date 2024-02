Düsseldorf. 2023 sind weniger Menschen ab Düsseldorf geflogen als vor der Pandemie. Ein NRW-weites Phänomen? Die Passagierzahlen aller Flughäfen überraschen.

Im vergangenen Jahr sind deutlich weniger Menschen vom Düsseldorfer Flughafen aus in den Urlaub geflogen als noch vor Beginn der Corona-Pandemie. Das teilt das Statistische Landesamt IT NRW mit. Nutzten 2019 noch 25,5 Millionen Menschen den Airport, waren es im vergangenen Jahr 25 Prozent weniger. Das entspricht einem Minus von rund 6,4 Millionen Fluggästen. Aber: Im Vergleich zum Jahr 2022 ist die Zahl um drei Millionen gestiegen (2022: 16,1 Millionen Passagiere)

Nur Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn verzeichnen geringere Passagierzahlen

Beim Blick auf die Flughäfen in Nordrhein-Westfalen fällt auf, dass die Zahl der Passagiere nur an den beiden größten Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn 2023 geringer war als 2019 (-25 Prozent beziehungsweise -21 Prozent). Die anderen vier Flughäfen in NRW hatten 2023 mehr Einsteiger als 2019: Weeze (+30,3 Prozent), Dortmund (+9,6 Prozent), Paderborn/Lippstadt (+4,1 Prozent) und Münster/Osnabrück (+2 Prozent).

Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, starteten im Dezember 2023 von den NRW-Hauptverkehrsflughäfen 1.114.700 Fluggäste; das waren 16,3 Prozent mehr als im Dezember 2022 (958.700), jedoch 22,1 Prozent (-316.600) weniger als im Dezember 2019.