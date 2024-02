Düsseldorf. In Düsseldorf-Düsseltal wurde am Montagnachmittag eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Sprengung erfolgte mit Verzögerung.

In Düsseldorf-Düsseltal ist am Montagnachmittag (19. Februar) eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Wie die Feuerwehr Düsseldorf in dem sozialen Netzwerk „X“ (ehemals Twitter) mitteilte, wurde die Granate an der Karl-Müller-Straße entdeckt. Um 18.15 Uhr wurde die Granate schließlich nach einem rund zweistündigen Einsatz durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) gesprengt.

70 Anwohnende waren betroffen

Rund 70 Menschen mussten an der Karl-Müller-Straße für den Kampfmitteleinsatz ihre Wohnungen verlassen. Betroffen waren alle Anwohnerinnen und Anwohner, die an den Hausnummern 4 bis 16 leben. Nach Ende des Einsatzes durften die Anwohnenden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ein Feuerwehrsprecher erklärte auf Nachfrage, dass neben dem KBD „zehn bis 15 Kräfte der Feuerwehr“ vor Ort im Einsatz waren. Die Sprengung der Granate war ursprünglich für 18 Uhr vorgesehen. Wie die Feuerwehr mitteilte, verzögerte sich die Sprengung um wenige Minuten. In Höhe der Hohlbeinstraße/Ecke Rembrandtstraße hatte die Feuerwehr Düsseldorf während des Einsatzes eine Sammelstelle für Betroffene eingerichtet. Die temporäre Sperrung an der Einsatzstelle ist nach der Sprengung wieder aufgehoben worden.