Düsseldorf. Erstmals steht die Mitsubishi-Electric-Halle auf Platz 1 des internationalen Pollstar-Rankings. Welchen Platz die Düsseldorfer Arena belegt.

Die Mitsubishi-Electric-Halle (MEH) ist die Nummer 1 in Europa. Im Ranking des internationalen Fachmediums Pollstar belegt die Düsseldorfer Halle in der entsprechenden Kategorie den ersten Platz unter den Top 100 europäischen Konzerthallen. Damit steht die Mitsubishi-Electric-Halle erstmals an der Spitze des Rankings. Das teilt die städtische Hallen- und Veranstaltungstochter D.Live in einer Mitteilung mit.

Pollstar, das international bedeutendste Fachmagazin für die Konzert- und Live-Entertainment-Branche, veröffentlicht jährlich die „Magna Charta“, die aufgeteilt nach Kontinenten die Rankings für den Live-Entertainment-Markt beinhaltet. Dieses Ranking berücksichtigt ausschließlich die Bereiche Konzerte und Shows, ohne Sport-Events und Firmen-Veranstaltungen. Die MEH hat sowohl anhand der Anzahl der verkauften Tickets als auch am Gesamtumsatz der Konzerte und Shows den ersten Platz erreicht.

OB Keller nennt Mitsubishi Electric Halle „kulturelle Ikone“

„Die Spitzenposition der Mitsubishi-Electric-Halle in diesem internationalen Ranking bestätigt ihre außerordentliche Bedeutung für den Kultur- und Veranstaltungsbereich. Der großartige Erfolg spiegelt das außergewöhnliche Engagement und die hervorragende Arbeit der D.Live wider. Wir sind stolz darauf, dass unsere Stadt Heimat einer solch kulturellen Ikone ist und feiern gemeinsam diesen bemerkenswerten Meilenstein in der Geschichte der Mitsubishi-Electric-Halle“, sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller.

Burkhard Hintzsche, Stadtdirektor der Landeshauptstadt und Aufsichtsratsvorsitzender der D.Live ergänzt: „Die herausragende Platzierung der Mitsubishi-Electric-Halle im internationalen Ranking unterstreicht die Qualität der Veranstaltungsstätte. Die kontinuierlichen Weiterentwicklungen der Infrastruktur und des Besuchererlebnisses haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir heute diesen bemerkenswerten Erfolg feiern können.“

Große Freude: Die Mitsubishi-Electric-Halle ist zur besten Konzerthalle Europas gekürt worden. © D.Live | Kenny Beele

2022 ist die MEH noch auf Platz zehn in ihrer Kategorie gelistet worden. Unter dem Motto „We Are Culture“ hat sie 2021 50-jähriges Bestehen gefeiert. In den vergangenen Jahren standen Musikgrößen wie One Republic, Emeli Sandé, 5 Seconds of Summer, Dropkick Murphys, The Chainsmokers und Anastacia auf der Bühne.

So schneidet die Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena ab

Neben der Mitsubishi-Electric-Halle schreibt auch die Merkur-Spiel-Arena im Pollstar-Ranking ihre Erfolgsgeschichte fort. In ihrer Kategorie hat sie sich im Vergleich zu 2022 ebenfalls deutlich stärker international positionieren können und belegt Rang 14, basierend auf den verkauften Tickets, heißt es in der Mitteilung von D.Live. Im Vergleich zu anderen deutschen Stadien belegt die Merkur-Spiel-Arena Rang drei in ihrer Kategorie. Stars wie Harry Styles, Depeche Mode, The Weeknd und Bruce Springsteen waren 2023 zu Gast in der Multifunktionsarena. Noch im Vorjahr ist die Arena auf Platz 31 in der genannten Kategorie gelandet.