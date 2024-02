Düsseldorf. Ein Fußgänger ist am Montagnachmittag in Düsseldorf-Pempelfort von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Das ist bisher bekannt.

Ein 76-Jähriger ist am Montagnachmittag (19. Februar) in Düsseldorf-Pempelfort bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei Düsseldorf mitteilte, wurde der Rentner gegen 16.25 Uhr von einem Auto erfasst, als er die Straße überqueren wollte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Autofahrer soll 76-Jährigen übersehen haben

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Mann zu Fuß auf der Duisburger Straße in Pempelfort unterwegs. In Höhe der Kapellstraße wollte der Passant die Straße überqueren. Nach Angaben der Polizei wurde er dabei von einem Renault eines 56-jährigen Mannes aus Düsseldorf angefahren, der die Kapellstraße entlangfuhr, nach links in die Duisburger Straße einbog und den Fußgänger zu spät bemerkte.

Durch den Zusammenstoß wurde der 76-Jährige laut Polizei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei weiter.