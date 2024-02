Düsseldorf. Die Düsseldorfer Polizei hat am Montag einen Mann bei einem Diebstahl in der City erwischt. Eine Geschädigte bemerkte die Tat zunächst nicht.

Nach einem Diebstahl in der Düsseldorfer Innenstadt ist ein 28-Jähriger am Montagnachmittag von der Polizei verhaftet worden. Der polizeibekannte Mann wurde von Zivilbeamten der Düsseldorfer Polizei dabei erwischt, wie er unbemerkt das Portemonnaie aus der Handtasche einer Frau gestohlen hat, teilte die Polizei mit. Laut Polizei wurde bei ihm zudem ein gestohlenes Handy aus Dortmund gefunden. Wenig später klickten die Handschellen.

Verdächtiger wurde observiert

Zivilbeamte der Bundespolizei haben den Verdächtigen zunächst dabei beobachtet, wie er rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof immer wieder in geparkte Autos geschaut hat. Wenig später kam Verstärkung des zivilen Einsatztrupps der Inspektion Mitte der Düsseldorfer Polizei hinzu und observierte den 28-Jährigen. Nachdem sich der Tatverdächtige Richtung Innenstadt bewegt hatte, beobachteten die Zivilpolizisten, wie sich der Mann an der Handtasche einer Frau in einem Café an der Oststraße zu schaffen machte.

Nach Angaben der Polizei hatte die Geschädigte ihre Handtasche unbedacht über eine Stuhllehne gehängt. Der mutmaßliche Täter verließ daraufhin das Café, ging auf die Straße, leerte die entwendete Geldbörse und steckte sich mehr als 100 Euro ein. In diesem Moment schlugen die Fahnder zu und nahmen den mutmaßlichen Dieb fest. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte die Geschädigte den Diebstahl zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bemerkt. Sie erhielt anschließend ihr Bargeld zurück.

Der 28-Jährige wurde festgenommen und wurde bereits am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.