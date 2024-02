Düsseldorf. Zwei Tage nach der kreativen Anti-AfD-Plakat-Aktion ist die Wand an der Düsseldorfer Rheinuferpromenade abgehängt worden. Was dahinter steckt.

Nur zwei Tage nach der Anti-AfD-Plakat-Aktion am unteren Rheinwerft in Düsseldorf ist die Plakatwand wieder abgehängt worden. Zu der Aktion hatte das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ aufgerufen. Protestierende, die Ende Januar zu der Großdemonstration gegen die AfD und Rechts mit rund 100.000 Teilnehmenden in die Landeshauptstadt kamen, konnten am vergangenen Sonntag ihre Demo-Schilder mitbringen und an der Wand aufhängen lassen. Am Dienstag ist die Plakatgalerie jedoch von Einsatzkräften des Düsseldorfer Ordnungsamtes demontiert worden.

Plakatwand durfte laut Genehmigung bis Freitag hängen bleiben

DSSQ-Sprecher Oliver Ongaro wusste am Dienstagnachmittag zunächst noch nicht, warum das Ordnungsamt die Plakatwand abgehängt hat, wie er auf Nachfrage erklärt. Immerhin gab es von Seiten der Stadt eine Genehmigung, dass die Installation bis kommenden Freitag (23. Februar) am unteren Rheinwerft hängen bleiben darf. „Wir hatten mit der Stadt und dem OSD die Absprache, dass wenn es Ungereimtheiten gibt, sie uns als Organisatoren kontaktieren können. Das ist bislang nicht erfolgt“, berichtet Ongaro.

Die Plakatwand mit Schildern von der Anti-AfD-Demo am unteren Rheinwerft ist am Dienstag (20. Februar) abgehängt worden. © NRZ | Damm

Nach Angaben des DSSQ-Sprechers habe ein Bekannter von Oliver Ongaro am frühen Nachmittag beobachtet, wie die Plakatwand vom Ordnungsamt abgehängt wurde. Bislang habe es von Seiten der Stadt keine Informationen darüber gegeben, warum die Plakatausstellung an der Rheinuferpromenade verschwinden musste. Was nun mit den aufgehängten Demo-Schildern und Plakaten passiert, weiß Ongaro ebenfalls nicht. „Es ist schon komisch, dass die Stadtverwaltung nicht in der Lage ist, uns zu sagen, warum die Plakatwand abgehängt wurde und was mit den Schildern passiert.“

Auf Anfrage der NRZ teilte André Schahidi, Sprecher der Stadt Düsseldorf nun mit, dass der OSD angehalten sei, politische Äußerungen im Umfeld der Staatskanzlei bei Sichtung entfernen zu lassen. „In diesem Fall lag jedoch eine Genehmigung der Denkmalschutzbehörde für eine befristete Ausstellung vor, die den Mitarbeitenden des OSD vor Ort leider nicht bekannt war. Daraus resultierte die Fehleinschätzung, diese Installation abhängen und entsorgen zu lassen. Die Landeshauptstadt Düsseldorf bedauert diesen Vorfall sehr“, so Schahidi weiter.