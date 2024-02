Düsseldorf. Die Düsseldorfer Polizei hat am Freitagmorgen zwei Autoknacker auf frischer Tat erwischt. Das tatverdächtige Duo ging äußerst brachial vor.

Die Düsseldorfer Polizei hat am frühen Freitagmorgen (1.45 Uhr) zwei sogenannte Automarder im Stadtteil Oberbilk verhaftet. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, wird dem Duo im Alter von 18 und 34 Jahren vorgeworfen, mindestens ein Auto mit Gewalt aufgebrochen zu haben. Laut Polizei kommen die beiden Verdächtigen möglicherweise auch für eine Vielzahl weiterer Taten in Betracht. Die Ermittlungen laufen bereits.

Zivilbeamte beobachtete Tat an der Moskauer Straße

Nach Angaben der Polizei kam es zuletzt rund um die Moskauer Straße immer wieder zu brachialen Diebstählen aus Autos, teilweise nur mit geringem Beute-, aber hohem Sachschaden. Die Polizeiinspektion Mitte verstärkte daraufhin vor Ort die Präsenz mit einem zivilen Einsatztrupp. In der Nacht auf Freitag (16. Februar) tauchten die beiden Beschuldigten an der Moskauer Straße auf und leuchteten immer wieder mit Taschenlampen in mehrere Fahrzeuge.

Das Duo schlug die Scheibe es Fords mit einer Axt ein. © Polizei Düsseldorf

Zur Tatzeit schlugen sie schließlich mit einer Axt die Scheibe an einem Ford ein und plünderten den Innenraum. Anschließend wollten die beiden Männer flüchten, wurden jedoch nach einer kurzen Verfolgung gestellt und festgenommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, befindet sich der 18-Jährige seit Freitag in Untersuchungshaft, sein 34-jähriger Komplize wurde wegen fehlender Haftgründe entlassen.