Düsseldorf. Der Düsseldorfer Alexander Hornemann ist beim Filmfestival Berlinale unersetzlich. Weshalb die Veranstalter für seine Dienste 10.000 Euro zahlen.

Clint Eastwood hat sie. Meryl Streep auch. Jodie Foster, Gina Lollobrigida, Isabella Rossellini, Karlheinz Böhm, Claude Chabrol, Otto Sander, Daniel Day-Lewis, Harry Belafonte – sie alle besitzen ein Stück Düsseldorf: die Berlinale-Kamera, eine Auszeichnung für Persönlichkeiten, die sich um das Filmschaffen besonders verdient gemacht haben. Dieser Ehrenpreis, der seit 1986 bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin verliehen wird, stammt aus Düsseldorf. An der Königsallee 12, im Goldschmiedeatelier Georg Hornemann, wurde die silberne Trophäe vor fast 40 Jahren entworfen und hier wird sie auch immer noch angefertigt.

Der Juwelier Alexander Hornemann hat die Berlinale Kamera in Düsseldorf entworfen

„Das war mein erster Wettbewerb, den ich gewonnen habe“, erinnert sich Alexander Hornemann an die bundesweite Ausschreibung der Berlinale im Jahr 1986. Damals war der Juwelier gerade erst in das Geschäft seines Vaters eingestiegen. Seine Idee, den Filmpreis als Kamera zu gestalten, die sich auf einem Sockel stehend symbolisch über alle Grenzen hinweg nach Ost- und West-Berlin schwenken ließ, überzeugte die Jury in der geteilten Stadt. Nach dem Fall der Mauer gestalteten die Hornemanns den Preis dann noch einmal um.

Knapp 30 Zentimeter hoch ist die silberne Berlinale Kamera, die am Donnerstag, 22. Februar, bei den 74. Internationalen Filmfestspielen in Berlin verliehen wird. Angefertigt wird der Preis seit 1986 vom Juwelier Hornemann in Düsseldorf. © dpa | Rolf Vennenbernd

Heute zeigt die knapp 30 Zentimeter hohe Auszeichnung nur noch die Kamera ohne die Mauer. Es handelt sich um eine originalgetreue Miniatur einer „Arri“-Filmkamera. „Die wichtigste Kamera der Filmindustrie“, erklärt Alexander Hornemann. Anders als die Bären der Berlinale, die aus einem Guss sind, wird die Kamera aus vielen beweglichen Einzelteilen zusammengesetzt. 128 sind es insgesamt. Etwa vier Wochen dauert die Anfertigung inklusive des kleinen Holzpodests, des Leder-Etuis und der Gravur.

+++ Folgen Sie der NRZ Düsseldorf jetzt auch bei Instagram! +++

Wie ist das, wenn man als Juwelier die Namen der Preisträger schon weiß? „Da hat man dann bei der Arbeit natürlich Bilder im Kopf“, sagt der Düsseldorfer. Vater und Sohn waren bei den Preisverleihungen schon oft dabei und haben tolle Erinnerungen an die Prominenten, die in den fast vier Jahrzehnten ihre Berlinale Kameras in Empfang genommen haben.

Autor und Regisseur Edgar Reitz, bekannt geworden durch seine Filmserie „Heimat“, wird bei den 74. Internationalen Filmfeststpielen mit der Berlinale Kamera aus Düsseldorf geehrt. © Deutsche Presse-Agentur GmbH | Harald Tittel

Besonders eindrucksvoll war für Senior Georg Hornemann die Begegnung mit Karlheinz Böhm, den er bei einem Abendessen traf. Und auch Claude Chabrol ist beiden nachhaltig in Erinnerung geblieben. „Es ist schon eine Ehre, dabei sein zu dürfen.“

Mit wertvollem Gepäck im Zug von Düsseldorf nach Berlin unterwegs

Ende Januar hat Alexander Hornemann die Berlinale Kamera persönlich nach Berlin gebracht. Sein Gepäck musste er auf der Zugfahrt in die Hauptstadt besonders gut im Auge behalten, denn die silberne Trophäe ist nicht nur ein wertvolles Stück Handwerkskunst, sondern sie hat auch ihren Preis: 10.000 Euro lässt sich die Berlinale die Ehrung kosten. Der nächste, der das Werk aus Düsseldorf mit nach Hause nehmen darf, ist der Autor und Regisseur Edgar Reitz. Der 91-Jährige wird die Berlinale Kamera am Donnerstag, 22. Februar, in Empfang nehmen.