Düsseldorf. In Düsseldorf-Düsseltal ist in zwei Wohnungen eingebrochen worden. Bei einer Tat gab es anschließend eine Verfolgungsjagd. Das ist bekannt.

Die Düsseldorfer Polizei musste am Dienstag (20. Februar) aufgrund von zwei Wohnungseinbrüchen in den Stadtteil Düsseltal ausrücken. Eine Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 9 Uhr morgens an der Sybelstraße, eine weitere um 13.45 Uhr an der Goethestraße. Die Verdächtigen wurden festgenommen, auch Dank der Mithilfe von Zeugen und Anwohner.

Anwohner hörte verdächtige Geräusche im Treppenhaus

An der Sybelstraße konnte die Polizei noch im Treppenhaus zwei mutmaßliche Täter verhaften. Das verdächtige Duo wurde am Dienstagmorgen auf frischer Tat dabei erwischt, wie sie versucht hatten, in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür aufzubrechen. Einem Hausbewohner waren zur Tatzeit verdächtige Geräusche im Treppenhaus aufgefallen, teilte die Polizei mit.

Als er nachschaute, beobachtete er eine männliche und eine weibliche Person, die sich offenbar Zutritt in die Wohnung verschaffen wollten. Unmittelbar alarmierte der Anwohner die Polizei. Wenige Minuten später konnten die herbeigerufenen Einsatzkräfte die beiden Personen im Treppenhaus stellen. Sowohl die 29-Jährige als auch der 34 Jahre alte Tatverdächtige ließen sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. Vor Ort fanden Beamte zudem einen Rucksack mit diversen Einbruchswerkzeugen.

Die mutmaßlichen Einbrecher verfügen über keine Meldeadresse in Deutschland und sind in den letzten Jahren bereits mehrfach wegen diverser Einbruchsdelikte in Erscheinung getreten. Wie die Polizei weiter meldete, wurde der 34-Jährige zudem per Haftbefehl gesucht. Die Festgenommenen sollen noch an diesem Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Weibliches Duo flüchtete nach Einbruch

Am frühen Dienstagnachmittag musste die Polizei dann wegen eines weiteren Wohnungseinbruchs erneut nach Düsseltal ausrücken. Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte ein weiteres tatverdächtiges Duo wenig später an der Stadtgrenze zu Duisburg verhaftet werden.

Laut Polizeibericht beobachtete der Zeuge zwei verdächtige Frauen in einem Haus an der Goethestraße und alarmierte die Polizei. Zudem soll er beobachtet haben, wie das weibliche Duo in ein Haus an der Peter-Janssen-Straße verschwand. Ein ziviler Einsatztrupp der Düsseldorfer Polizei wurde anschließend nach Düsseltal geschickt. Gerade in dem Moment, als die Beamten eintrafen, stürmten die Verdächtigen aus dem Haus, sprangen in einen Peugeot mit Kölner Kennzeichen und flüchteten. Nach einer Verfolgungsjagd konnten die mutmaßlichen Einbrecherinnen schließlich vor einer roten Ampel auf der Duisburger Landstraße gestoppt werden.

Weil die beiden Frauen die Türen des Fluchtwagens verriegelten, mussten die Beamten laut Polizeiangaben die Scheibe einschlagen und die Türen entriegeln. Neben Einbruchswerkzeug wurde auch mutmaßliches Diebesgut (Schmuck, Bargeld) sichergestellt. Die Sachen waren teilweise in Socken, teilweise in BHs versteckt.

Währenddessen wurde die Adressen an der Peter- Janssen-Straße durch weitere Polizeibeamte aufgesucht. Dort wurde festgestellt, dass die beiden Tatverdächtigen, trotz Anwesenheit der Geschädigten unbemerkt in die Wohnung einer 82-Jährigen gelangt waren und Schmuck und Bargeld erbeuten konnten. Die Zuordnung des Diebesgutes und die Ermittlungen dauern weiter an. Unterdessen gaben die festgenommenen Frauen an, erst 14 und 15 Jahre alt zu sein. Die Fachdienststelle der Düsseldorfer Polizei geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass es sich um hochprofessionelle Einbrecherinnen handelt. Sie sind bislang in Deutschland noch nicht in Erscheinung getreten, sollen jedoch ebenfalls an diesem Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.