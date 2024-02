Düsseldorf. 2023 haben so viele Touristen in Hotels und Herbergen in Düsseldorf übernachtet wie noch nie. Das bisherige Rekordjahr 2019 wurde damit übertroffen.

Der Tourismus in Düsseldorf boomt: Mehr als fünf Millionen Gäste haben 2023 in der Landeshauptstadt in Hotels und Herbergen übernachtet – so viele wie noch nie. Die Übernachtungszahlen des bisherigen Rekordjahres 2019 sind damit übertroffen worden. Das teilte Visit Düsseldorf, die städtische Tourismus-GmbH, mit.

Auch landesweit hat sich die Tourismusbranche nach den Corona-Jahren wieder erholt. Die Übernachtungszahlen für das Jahr 2023 stellen mit 53,6 Millionen Übernachtungen (ein Plus von 12,7 Prozent im Vergleich zu 2022) einen neuen Rekord dar. „Nie zuvor haben unsere meldepflichtigen Beherbergungsbetriebe im Land so viele Übernachtungen generiert – und das, obwohl die wirtschaftliche Lage seit Jahren angespannt und die Konsumlaune der Menschen deutlich gebremst ist“, sagt Dr. Heike Döll-König, Geschäftsführerin des Dachverbandes Tourismus NRW. Die bisherige Höchstmarke bei den Übernachtungen lag bei knapp 53,3 Millionen im Jahr 2019.

Hotels in Düsseldorf haben stärksten Übernachtungszuwachs

Gegenüber 2022 meldeten die Betriebe in Düsseldorf und dem Kreis Mettmann (+24,9 Prozent), dem Ruhrgebiet (+17 Prozent) und Köln und dem Rhein-Erft-Kreis (+16,6 Prozent) die stärksten Übernachtungszuwächse. Gegenüber 2019 erzielten das Münsterland (+17,5 Prozent), Düsseldorf und der Kreis Mettmann (+4,1 Prozent), das Ruhrgebiet (+2,2 Prozent), Köln und der Rhein-Erft-Kreis (+0,8 Prozent) sowie der Niederrhein (+0,7 Prozent) positive Veränderungsraten der Übernachtungen.

„Mit unserer Entwicklung liegen wir auch über dem Deutschlandtrend. Dies zeigt, wie attraktiv das touristische Angebot in Nordrhein-Westfalen ist und wie gut es uns inzwischen gelungen ist, NRW auf der touristischen Landkarte zu verankern. Vor allem im Urlaubssegment konnten wir auf dem deutschen Markt seit der Corona-Pandemie massiv gewinnen“, so Dr. Heike Döll-König.