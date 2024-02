Düsseldorf. Verdi ruft zum dritten Streik im ÖPNV auf. Auch die Rheinbahn in Düsseldorf könnte betroffen sein. Wann und wie lange gestreikt werden soll.

Erneut müssen sich Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die die Rheinbahn nutzen, auf Ausfälle einstellen: Verdi hat die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr bundesweit zu einem Wellen-Streik im Zeitraum von Montag, 26. Februar, bis Samstag, 2. März, aufgerufen. Hauptstreiktag ist der 1. März, der gleichzeitig Klimastreiktag ist.

Auch in Nordrhein-Westfalen sind zahlreiche kommunale Verkehrsunternehmen ganztägig zu Warnstreiks aufgerufen - darunter auch die Rheinbahn. Die Streikwelle soll NRW am kommenden Donnerstag, 29. Februar, erreichen und rund 48 Stunden andauern. Der ÖPNV wäre also für zwei Tage lahmgelegt. Es ist insgesamt der dritte ÖPNV-Streik innerhalb eines Monats.

Rheinbahn will im Falle eines Streiks Notfall-Fahrplan erstellen

Ob die Rheinbahn wirklich komplett bestreikt wird, steht derzeit noch nicht fest. „Wir haben dazu noch keine Infos“, sagt eine Rheinbahn-Sprecherin auf NRZ-Nachfrage am Donnerstag. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch: Bei den vergangenen Streiks waren die Beschäftigten der Rheinbahn ebenfalls dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen - und sie folgten dem Aufruf. „Wir werden im Falle eines Streiks wieder an einem Notfall-Fahrplan arbeiten“, so die Sprecherin weiter.

Hintergrund des zweitägigen Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 30.000 Beschäftigten (bundesweit rund 90.000) im kommunalen ÖPNV in NRW sowie weiteren Bundesländern. In den Tarifverhandlungen geht es hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten.