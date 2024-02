Düsseldorf. Ein Düsseldorfer Bündnis protestiert am Samstag am Hauptbahnhof gegen Hochrüstung. Der SPD „gefällt das“ auf Facebook. Was die CDU daran stört.

Am Samstag (24. Februar) jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine und damit der Beginn des Ukraine-Krieges zum zweiten Mal. Der „Düsseldorfer Appell gegen Hochrüstung“ hat zu diesem Anlass um 11 Uhr eine Kundgebung vor dem Düsseldorf Hauptbahnhof angemeldet. Bei dem Bündnis handelt es sich nach eigenen Aussagen unter anderem um einen Zusammenschluss aus Mitgliedern von Gewerkschaften, Friedensinitiativen, der Düsseldorfer SPD und Linkspartei. Auf der Kundgebung gebe es für „völkische und rechte Ideologien“ dagegen keinen Platz, bekräftigt das Bündnis. Jetzt äußerte sich dazu die Düsseldorfer CDU, die die angekündigte Teilnahme von Mitgliedern der Düsseldorfer Sozialdemokraten bei diesem „Appell gegen Hochrüstung“ verurteilt.

Bündnis fordert Ende der Waffenlieferungen an Ukraine

Als Redner angekündigt sind der ehemalige Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Müller, außerdem die Düsseldorfer Europaabgeordnete Özlem Alev Demirel (Die Linke). In der Ankündigung der Kundgebung erklärt das Bündnis „Wir verurteilen den russischen Angriff auf die Ukraine und Russlands fortgesetzte Eskalation des Kriegs. Ebenso verurteilen wir die anhaltende Eskalation seitens der NATO-Staaten, die wie die EU einen Anteil an der Zuspitzung des Konfliktes um die Ukraine haben.“

Gerade jetzt brauche es „ernsthafte Bemühungen“ um Verhandlungen für einen Waffenstillstand. Waffenlieferungen würden diesen Krieg dagegen weiter verlängern, urteilt das Bündnis. Die Bundesregierung instrumentalisiere derweil den Krieg in der Ukraine, um „das größte Aufrüstungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik“ durchzusetzen, kritisieren die Aktivisten weiter.

CDU verlangt von SPD Distanzierung

Der „Düsseldorfer Appell gegen Hochrüstung und Krieg“ verbreite „krude Thesen zum russischen Angriffskrieg“, kommentiert unterdessen die CDU Düsseldorf die Ankündigung. Außerdem bestehe Verwechslungsgefahr mit dem überparteilichen Bündnis Düsseldorfer Appell (DA), wodurch eine „Beschädigung“ des Ansehens des letzteren drohe, so die CDU. Eine „Gefällt mir“-Angabe der SPD auf einen Facebook-Post des Bündnisses, in dem die Kundgebung angekündigt wird, sorgt bei den Christdemokraten für scharfe Kritik: Damit nehme die SPD nicht nur eine Verwechslung mit dem DA in Kauf, sie stelle auch ihre eigene Politik in Frage.

„Wir verlangen von der Vorsitzenden der SPD Düsseldorf, dass sie sich umgehend beim Düsseldorfer Appell entschuldigt und sich ausdrücklich von diesem selbsternannten „Düsseldorfer Appell gegen Hochrüstung und Krieg“ distanziert“, fordert Düsseldorfer CDU-Vorsitzender und Bundestagsabgeordneter Thomas Jarzombek. „Dass diese Initiative die wichtige Marke des Düsseldorfer Appells für ihre extremistischen Positionen kapert, ist unsäglich. Absolut unverständlich ist auch, dass die SPD-Vorsitzende gemeinsam mit ihrem Düsseldorfer Kollegen im Deutschen Bundestag persönlich für das Sondervermögen Bundeswehr gestimmt hat und nun eine Kehrtwende zu machen scheint.“

SPD-Vorsitzende weist Forderung zurück

Auf Nachfrage nennt die Düsseldorfer SPD-Vorsitzende Zanda Martens die Forderungen von Jarzombek „überzogen“. Denn: eine Unterstützung des Bündnisses und der Kundgebung habe ihre Partei gar nicht ausgesprochen. „Bei uns übernimmt Social Media ein Team von Ehrenamtlern“, erklärt sie. Der „Gefällt mir“-Angabe sei man nachgegangen, sie wurde mittlerweile entfernt. Unabhängig davon, unter welchen genauen Umständen das „Like“ vom Verantwortlichen gesetzt wurde: „Das ist keine offizielle Position oder ein Aufruf der SPD Düsseldorf“, stellt Martens klar.

Martens betont die Wichtigkeit von Meinungspluralität in ihrer Partei – solange stets der Rahmen der demokratischen Grundordnung gewahrt werde, schränkt Martens dabei ein. So stehe es Einzelmitgliedern auch frei, an der Kundgebung teilzunehmen.

Den Forderungen des Bündnisses stehe sie selbst ablehnend gegenüber: „Wir dürfen heute die Rollen nicht vertauschen.“ Verantwortung oder Schuld für den Krieg liege nicht bei den USA, der Nato oder der EU. „Einzig und allein Putin“ sei es, der den Krieg ausgelöst habe und der ihn durch den Abzug seiner Truppen auch beenden könnte. Und, würde man alle Waffenlieferungen an die Ukraine plötzlich einstellen, „dann gäbe es bald keine Ukraine mehr, die verhandeln könnte.“ Auch Putins kürzliche Äußerungen im Interview mit US-Journalist Tucker Carlson haben bestätigt, dass er nicht zu Friedensverhandlungen bereit sei, meint die Düsseldorfer SPD-Vorsitzende. Die deutschen Aufrüstungsvorhaben sieht sie vor dem Hintergrund der veränderten geopolitischen Lage als nötig. „Wir müssen mit der Realität leben. Wir haben es nicht mehr mit Gorbatschow zu tun.“

Fucks rechnet nicht mit Image-Schaden

Heinrich Fucks, evangelischer Superintendent und Sprecher des Düsseldorfer Appells, sieht die Bedrohung durch die Verwechslungsgefahr „gelassen“. „Den Versuch, den Begriff ‚Düsseldorfer Appell‘ zu vereinnahmen, hat es schon aus verschiedenen Spektren gegeben“, berichtet er. So gehe er auch diesmal davon aus, dass die Ähnlichkeit absichtlich gewählt wurde, und sehe das nicht gerne. „Der Name hat in Düsseldorf Geschichte - unsere Geschichte“, so Fucks. Er denke allerdings nicht, dass die Kundgebung vor dem Hauptbahnhof eine große Reichweite aufweisen werde und erwarte so auch keinen Image-Schaden für den Appell.