Düsseldorf. Vorurteile über Düsseldorf gibt es einige. Wir haben ChatGPT gefragt. Die künstliche Intelligenz generiert überraschende Antworten – und „Fotos“.

Düsseldorf ist „schickimicki“, oberflächlich und besteht nur aus „Kö“ und Altstadt – würden wahrscheinlich die Kölner sagen. Doch Vorurteile über Düsseldorfer halten sich auch über die Landesgrenzen hinaus wacker, sind sie doch alle Altbiertrinker, Karnevalsfreunde und oftmals doch – vielleicht etwas versnobt. Doch was denkt eigentlich die Künstliche Intelligenz (KI) über die Landeshauptstadt und ihre Menschen?

Wir haben den Test gemacht und ChatGPT gebeten, die Stadtteile und die Menschen, die dort leben, für jemanden zu charakterisieren, der die Stadt am Rhein nicht kennt – und das in lockerer Sprache. Wer denkt, ein Chatbot könne keine Vorurteile haben und sei objektiv, wird bei mancher Antwort überrascht sein.

KI über Düsseldorf: Oberkassel der „trendigste Ort der Stadt“

So beschreibt ChatGPT den Stadtteil Oberkassel, der in der Landeshauptstadt gerne als chic und gehoben beschrieben wird, als „den trendigsten Ort der Stadt“. „Stell dir vor, breite Alleen mit schicken Cafés und Boutiquen, das ist typisch für Oberkassel“, antwortet der Chatbot. „Die Leute hier haben so einen bestimmten Style. Die sind modisch, hip und immer up to date.“

„Der trendigste Ort der Stadt“: Das ist laut ChatGPT Düsseldorf-Oberkassel. Auf den KI-generierten Fotos zeigt der Bot edle Bauten und den Rhein. © ChatGPT 4

Oft sehe man Oberkasseler in Designerklamotten und „fancy Frisuren“ durch die Stadt flanieren. Doch die Menschen seien nicht immer nur oberflächlich, sondern oft auch ziemlich freundlich und offen. „Trotz Glamour und Style ist Oberkassel auch ein Ort, wo sich die Leute wohlfühlen können. Es ist nicht nur für die High Society da, sondern für alle, die das besondere Flair des Viertels genießen wollen“, schließt die KI ihre Charakterisierung ab.

KI über Düsseldorf-Golzheim: „Schickes Geschwisterchen von Oberkassel“

Als „schickes Geschwisterchen von Oberkassel“ beschreibt der Bot den Stadtteil Golzheim. Neben dem entspannten und dennoch eleganten Vibe seien die Leute in Golzheim eine Mischung aus Business-Profis und kreativen Köpfen. „Du siehst sie morgens in ihren schicken Anzügen und Business-Kostümen zur Arbeit eilen, aber abends verwandeln sie sich in coole Hipster, die die trendigen Bars und Café des Viertels bevölkern“, so ChatGPT.

Düsseldorf-Golzheim: am Rhein gelegen und laut KI bekannt für seine grünen Oasen. Auch das gibt die KI auf einem eigens generierten Bild wieder. © ChatGPT 4

Besonders bekannt sei Golzheim für seine grünen Oasen und die Architektur: „Golzheim hat beeindruckende Gebäude, von historischen Villen bis zu modernen Wohnkomplexen“, weiß die KI auf Nachfrage.

KI über Düsseldorf-Eller: Charmantes, traditionelles Flair und „eine große Familie“

Ein Arbeiterviertel? Bodenständig? Der Stadtteil Eller hat viele Klischees. Doch ein Spruch, den garantiert jeder kennt, ist „In Eller stirbt man schneller“. Ob das wirklich so ist, konnte ChatGPT auf Nachfrage nicht beantworten, doch charakterisiert hat der Bot das Viertel trotzdem: „Eller ist so ein bisschen wie das gemütliche, bodenständige Herz von Düsseldorf. Es liegt im Süden der Stadt und hat dieses charmante, traditionelle Flair, das dich sofort willkommen heißt“, sagt die KI.

Traditionelles Flair mit Fachwerk neben modernen Bauten und traditionellen Kneipen neben hippen Cafés: Das gebe laut ChatGPT dem Düsseldorfer Stadtteil seine Nostalgie. Auch auf den generierten Fotos zeigt die KI die Gemütlichkeit des Stadtteils. © ChatGPT 4

Eller sei „wie eine große Familie“, jeder kenne jeden und es gäbe „immer Zeit für ein Schwätzchen auf der Straße oder im örtlichen Kaffeeladen.“ Zwar sei Eller nicht so schick wie Oberkassel oder Golzheim, doch genau das mache den Stadtteil so liebenswert. Als eine Art Nostalgie bezeichnet ChatGPT die alten Fachwerkhäuser neben modernen Wohnungen sowie traditionelle Kneipen neben hippen Cafés.

KI über Düsseldorf-Oberbilk: „Menschen bunt gemischt“

Auch der Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk sieht sich mit vielen Vorurteilen konfrontiert. ChatGPT beschreibt das Viertel als „dynamisch und vielfältig“, mit einer lebendigen Atmosphäre, die von unterschiedlichen Kulturen und Lebensstilen geprägt sei.

„Die Menschen in Oberbilk sind echt bunt gemischt. Du triffst hier auf Leute aus aller Welt, die sich in den lebhaften Straßen und Märkten tummeln“, so der Bot weiter. Oberbilk sei ein Schmelztiegel von verschiedenen Ethnien, was dem Viertel eine ganz besondere Energie verleihe.

Viele kleine Kunstgalerien, alternative Cafés und innovative Start-ups: So stellt sich KI den Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk vor. © ChatGPT 4

„Du findest hier viele kleine Kunstgalerien, alternative Cafés und innovative Start-ups. Die Leute hier sind offen für Neues und lieben es, ihre Ideen und Projekte zu verwirklichen.“ Doch auch etwaige Herausforderungen beschreibt die Künstliche Intelligenz: „Es gibt hier einige soziale Probleme und städtebauliche Herausforderungen, die das Viertel prägen.“ Dennoch seien die Oberbilker stark und solidarisch.

KI über Düsseldorf-Flingern: „Kreatives, alternatives Herz von Düsseldorf“

Damals Arbeiterviertel, heute hippe Straßenszene: Die Kreativität des Stadtteils Flingern scheint ChatGPT sehr zu schätzen: Das Viertel bezeichnet die Künstliche Intelligenz als „kreatives, alternatives Herz von Düsseldorf“ mit einer lebendigen Kultur.

Düsseldorf-Flingern: Ein Ort, an dem Kreativität und Innovation gefördert werden, sagt ChatGPT. So stellt sich die KI den Stadtteil in einem Bild vor. © ChatGPT 4

„Du triffst auf Künstler, Musiker, junge Familien und Studenten“, so der Bot. So habe der Stadtteil eine sogenannte „DIY-Einstellung“ (Do It Yourself). „Es ist ein Ort, an dem Kreativität und Innovation gefördert werden“, sagt ChatGPT.

KI über Düsseldorf-Garath: „Der verkannte Juwel im Süden von Düsseldorf“

Wer bei Google nach dem Düsseldorfer Stadtteil Garath sucht, wird schnell fündig: „Gefährlichster Stadtteil“ oder „No-Go-Area“ heißt es da zum Beispiel. ChatGPT wiederum sieht das alles etwas anders: „Garath ist so ein bisschen wie der verkannte Juwel im Süden von Düsseldorf“, so der Bot.

Düsseldorf-Garath: Für die KI der verkannte Juwel des Düsseldorfer Südens. So malt die KI ein Bild des Stadtteils, wenn man sie danach fragt. © ChatGPT 4

Die Menschen, die in Garath leben, beschreibt die Künstliche Intelligenz als „bodenständig und freundlich“. Und – ähnlich wie in Eller – sei die Gemeinschaft wie eine große Nachbarschaft, in der sich jeder kenne und man sich gegenseitig helfe. „Garath hat auch so ‘ne entspannte Atmosphäre. Die Straßen sind ruhig und friedlich, und es gibt viele kleine Läden und Cafés, die zum Verweilen einladen.“

Garath sei ein Ort, an dem man dem hektischen Treiben der Stadt gut entfliehen könne. Außerdem sorgten laut KI neue Wohnkomplexe und Einkaufszentren, die das Viertel aufwerten, für eine gute Lebensqualität.

KI über die „Kö“: „Eine Art Catwalk für Luxus und Eleganz“

Und zu guter Letzt hat ChatGPT auf Nachfrage auch noch die klischeebehaftete Königsallee charakterisiert: „Eine Art Catwalk für Luxus und Eleganz. Stell dir vor, du schlenderst entlang einer breiten Straße mit schicken Geschäften auf beiden Seiten – von High-End-Modeboutiquen bis zu exklusiven Schmuckläden.“

Die Düsseldorfer „Kö“ beschreibt die KI als „eine Art Catwalk für Luxus und Eleganz“ – und zeigt eben genau das auf den generierten Bildern. © ChatGPT 4

Menschen, die auf der „Kö“ arbeiten oder leben, hätten laut KI einen „gewissen Style“: „Sie sehen immer super schick und gepflegt aus, mit Designerklamotten und teuren Accessoires.“ Doch die Kö sei nicht nur zum Einkaufen da, es sei auch ein Ort, um gesehen zu werden. „Du siehst hier oft Luxusautos und edle Limousinen vorbeifahren, und die Straßencafés sind voll von Leuten, die sich in der Sonne räkeln und das Leben genießen“, so ChatGPT. Ganz frei von Vorurteilen und Klischees ist der Chatbot also offenbar nicht...

Die KI-generierten Bilder entsprechen nicht der Realität. So funktioniert die Visualisierung: Die KI (in dem Fall ChatGPT), scannt Millionen von Fotos und dazugehörige Texte aus dem Internet und erstellt auf Grundlage dieser Datenmenge die Bilder. Dabei können natürlich auch Fehler passieren, beziehungsweise falsche Darstellungen entstehen.

