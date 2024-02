Düsseldorf. Das Sturmtief, das Donnerstagnacht über NRW zog, beschäftigte auch die Düsseldorfer Feuerwehr. Es gab viele Einsätze – die Bilanz.

Das Sturmtief, das in der Nacht zu Freitag, 23. Februar, über NRW fegte, sorgte auch bei der Feuerwehr in Düsseldorf für viele Einsätze: Im Zeitraum von 20 Uhr bis Mitternacht rückten die Einsatzkräfte zu 30 unwetterbedingten Einsätzen aus, wie Sprecher Kai Bröschet auf Rückfrage der NRZ berichtet.

Ein Baugerüst, das an der Erkrather Straße in Flingern an einem Haus platziert war, löste sich durch den Sturm so, dass die Einsatzkräfte ausrücken mussten, um die Stelle zu sichern und einen Teil vom Gerüst abzutragen. Während der Arbeiten musste die Erkrather Straße gesperrt werden.

„Bei den weiteren Einsätzen ging es um umgestürzte Bäume, Baustellenschilder oder losgelöste Dachziegeln“, so Bröschet. Verletzt worden sei niemand bei dem Sturm in der Nacht zu Freitag in Düsseldorf.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Donnerstag eine NRW-weite Sturmwarnung herausgegeben. Für Düsseldorf warnt der Wetterdienst am Freitag noch vor auftretenden Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h.