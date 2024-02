Düsseldorf. Der Düsseldorfer Rheinufertunnel sowie die Unterfahrung Gladbacher Straße sollen bald für vier Nächte voll gesperrt werden. Das ist geplant.

Wegen Reparaturarbeiten an der Fahrbahndecke müssen der Düsseldorfer Rheinufertunnel und die Unterfahrung Gladbacher Straße für vier Nächte voll gesperrt werden, wie die Stadt nun mitteilt.

In der Woche von Montag, 26. Februar, bis Donnerstag, 29. Februar, werden die Wege in der Zeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens des darauf folgenden Tages nicht passierbar sein. Umleitungen sollen für die Dauer der Sperrung im ganzen Stadtbereich ausgeschildert werden.

Die Asphaltarbeiten seien aufgrund sogenannter Blasenbildung in der Fahrbahndecke (in Fahrtrichtung Norden) sowie wegen Schäden in den Rampenbereichen notwendig, so die Stadt.

Die Sperrung werde gleichzeitig für die Instandsetzung eines beschädigten Sensorkabels genutzt. Zusätzlich würden während der nächtlichen Sperrung Bauwerksprüfungen durchgeführt.

