Düsseldorf. Zwei Männer haben einen Düsseldorfer Juwelier überfallen und auf ihn geschossen. Eine Überwachungskamera hat die Verdächtigen aufgezeichnet.

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Donnerstagabend einen Juwelier in Düsseldorf-Friedrichstadt brutal überfallen und verletzt haben. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen klopften die beiden Männer gegen 18 Uhr zunächst an die Tür des verschlossenen Geschäfts an der Friedrichstraße in der Nähe der Graf-Adolf-Straße. Der 60-jährige Juwelier, der alleine in seinem Laden war, öffnete die bereits verriegelte Tür. Daraufhin zog einer der Täter eine schwarze Pistole.

Bei dem anschließenden Gerangel im Geschäft schlug der zweite Täter mit einem Hammer auf den Juwelier ein. Als der 60-Jährige am Boden lag, wurde auf ihn mit einer Gas-Schreckschusswaffe gefeuert. Trotzdem gelang es dem verletzten Mann den Täter aus dem Laden zu drängen.

Währenddessen zerstörte der zweite Täter mit dem Hammer eine Vitrine und entwendete mindestens eine Luxusuhr. Anschließend flüchteten die Männer auf die Straße und fuhren dann, möglicherweise mit einem VW, davon. Ein Diensthund wurde laut Polizei zur Fährtensuche eingesetzt. Die Kriminalwache sicherte bis in den späten Abend Spuren. Der 60-jährige Juwelier kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

So werden die beiden Täter beschrieben:

Täter mit Schusswaffe: Etwa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Bekleidet mit grauem knielangen Mantel, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen.

Einer der Täter trug einen grauen Mantel und hatte eine Schusswaffe dabei. © Polizei | Polizei Düsseldorf

Der Mann hat mit einer Gas-Schreckschusswaffe auf den Düsseldorfer Juwelier geschossen. © Polizei | Polizei Düsseldorf

Täter mit Hammer: Ebenfalls 1,75 Meter groß. Bekleidet mit schwarzer Hose und Jacke. Er führte einen Zimmermannshammer mit rotem Griff und eine Umhängetasche aus Leder mit sich.

Das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen unter 0211/870-0.