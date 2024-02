Düsseldorf. Im Düsseldorfer Schauspielhaus findet ab 11. April ein Theaterfestival statt, das die Ukraine in den Blickpunkt nimmt. Das steckt dahinter.

Trotz langwierigen Kriegs: Das Theater in der Ukraine lebt. Es ist erstaunlich, dass „in Lwiw, Kiew und Charkiw trotz der widrigen Umstände beachtliche künstlerische Leistungen erzielt werden“, meint Düsseldorfs Theaterchef Wilfried Schulz. Anlässlich des zweiten Jahrestags sollen nach Ostern im Düsseldorfer Schauspielhaus ukrainische Schauspieler, Regisseure, Musiker, Tänzer, Skater und Installations-Künstler in internationalem Rahmen auftreten.

Festival dauert sieben Tage

Zusammen mit Deutschen, Franzosen, Polen und Kollegen aus Estland. „Fokus Ukraine – Europäisches Theaterfestival“ so der Titel des kurzfristig anberaumten Festivals, das vom 11. bis 17. April mit einem facettenreichen Angebot in die Landeshauptstadt locken soll: „Nicht nur unsere Zuschauer und die ukrainische Gemeinde in NRW (mit ca. 200.000 Ukrainern), sondern ebenso Theaterfachleute.“

Das hofft Schulz, der jetzt das Programm (mit 300.000 Euro finanziert unter anderem von Land, Stadt, Kunststiftung, Goethe-Institut) vorstellte. Anlass: An diesem Samstag (24. Februar) beginnt der Vorverkauf. Er weiß, dass die Kraft der Unterstützung für das angegriffene Land „durch die Dauer des Kriegs verschleißt.“ Umso mehr engagiert sich das Team um Birgit Lenger (Stadt:Kollektiv). Und der ukrainische Regisseur Stas Zhyrkov - europaweit bekannt durch anregend lebendige Inszenierungen. Derzeit proben er und ein deutsch-ukrainisches Ensemble am Gustaf-Gründgens-Platz für eine aktualisierte Deutung der antiken „Orestie“, die auch am 15. April aufgeführt wird. Zhyrkov fügt dem Aischylos-Titel hinzu „Nach dem Krieg“. Das klingt nach einer Vision. Das ist mutig, weil derzeit niemand weiß, wann und wie der Krieg zwischen Russland und der Ukraine enden wird.

Untertitel des blau-grün-gelben Festival-Plakats (mit ukrainischen Folklore-Ornamenten): „777 Tage“. Eine symbolträchtige Zahl; denn, falls nicht noch ein Wunder geschieht, wird der Krieg am Tag der Festival-Eröffnung (11. April) schon 777 Tage dauern. Vor zwei Jahren rechnete niemand mit dieser quälend langen Dauer der Kämpfe und mit den Tausenden von Opfern. Da Theatermacher gerne Symbole verwenden: Sieben Tage dauert das Festival.

In der Ukraine gibt es weiterhin Theatervorstellungen

Shows und Aufführungen sollen zeigen, dass sich die Theater nicht kleinkriegen lassen. Ob die Musikperformance Ethno, Punk, Cabaret und Freak-Kabarett mit den sieben schrillen „Dakh Daughters“ aus Kiew zu Beginn oder die „Spy Girls“ aus Estland. Oder das deutsch-ukrainische Doku-Drama „A Mother’s Heart“ über Mütter, deren Söhne in Mariupol und Lwiw getötet wurden. Oder das Familienstück (ab acht Jahren) „Die Giraffe Mons oder die Geschichte eines Kriegsfrühlings in Charkiw“ mit den Solisten aus dem Puppentheater in Charkiw.

Die Künstler reisen zu den Vorstellungen an. Meist nur für zwei Tage. Schulz: „Sofern sie reisen dürfen oder es zeitlich überhaupt schaffen.“ Diese Unsicherheit schwebt über der gesamten Planung des Festivals, dessen Rahmenprogramm auch Heiteres und Lukullisches bieten soll.

Wie läuft derzeit Theater in der Ukraine? „Wir spielen.“ Aber: Die Lage ist schwierig, erklärt Zhyrkov. Scharf kritisiert er Staat, Militär und führende Politiker. „Sie unterstützen uns nicht. Sie wollen nicht begreifen, dass Theater auch während des Kriegs für Menschen vor Ort wichtig sein kann.“ Dennoch: „Theatervorstellungen sind meist ausverkauft, gespielt werden fast nur noch Komödien.“ Das gefällt dem Vollblut-Theatermann gar nicht. Egal. Bei Luftangriffen und spontanem Alarm, sagt er, eilen alle in den Theater-Keller und warten, bis es weitergeht.“ Da kann eine Vorstellung schon mal bis den frühen Morgen gehen U.mso mehr freut sich Zhykrov auf die Vorstellungen in Düsseldorf, die alle mit deutschen und ukrainischen Untertiteln versehen sein sollen.

Weitere Informationen gibt es unter www.dhaus.de.