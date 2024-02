Düsseldorf. Daniel Vulic ist Geschäftsführer der Mallorca-Radiogroup. Er ist gebürtiger Düsseldorfer. Seine Heimat lässt ihn auch nach 30 Jahren nicht los.

Wer Daniel Vulic in der Insel-Hauptstadt Palma im Büro besucht, dem fällt sofort der Radschläger auf seinem Schreibtisch auf. Ansonsten ist dort nicht viel neben dem PC. Der Düsseldorfer hat auf papierlos umgestellt, erledigt fast alles digital.

Vulic ist Geschäftsführer der Mallorca-Radiogroup. Dazu gehören das deutschsprachige Inselradio und das englischsprachige Sunshine-Radio. Auch wenn der Düsseldorfer, der am heutigen Montag 59 Jahre alt wird, mehr als 30 Jahre auf der Insel lebt. Auch wenn er sich ein Leben in seiner Heimatstadt nicht mehr vorstellen kann, so hängt er doch an ihr. Das zeigt der Radschläger im Büro. Und er erzählt, dass er immer wieder über Webcams Live-Bilder aus Düsseldorf anschaut. „In Herzen bin und bleibe ich Düsseldorfer“, sagt Daniel Vulic, der mit Frau, erwachsenen Kindern und Enkelkind fest verwurzelt ist auf der Insel. „Wir haben mehr als 300 Sonnentage. Wenn ich morgens aufstehe, die Farben sehe und das helle Licht, dann weiß ich, warum ich hiergeblieben bin“, schwärmt er von Mallorca.

Inselradio sendet 24 Stunden mit neun Moderatoren und drei Nachrichten-Moderatoren

Sein Job als Sender-Geschäftsführer macht ihm Spaß, ständig hat er neue Ideen und Projekte am Start. Das nächste, einmalig für Mallorcas Radiolandschaft, präsentiert er am 29. Februar. Die Sender sitzen auf 400 Quadratmetern in Palmas aufstrebenden Viertel Son Armadams. Von hier sendet das Inselradio 24 Stunden mit neun Moderatoren und drei Nachrichten-Moderatoren auf zwei UKW-Frequenzen für Mallorca. Über DAB+ wird auch in einigen Regionen von Deutschland gesendet.

Das Inselradio finanziert sich aus Werbung und läuft gut. So, wie die deutschen Print-Medien auf Mallorca. Qualitäts-Journalismus bieten die donnerstags erscheinenden Wochenzeitungen Mallorca Magazin und Mallorca Zeitung. Beide bringen Hintergrundberichte zur Politik auf den Balearen und zum Tourismus, stellen Mallorquiner vor, bieten Ausflugstipps, aber auch Insel-Tratsch.

Klar, dass auch ich donnerstags die Zeitungen kaufe und täglich Inselradio höre. Aber weil auch ich wie Inselradio-Chef Vulic als Düsseldorfer an meiner Geburtsstadt hänge, lese ich täglich das ePaper meiner NRZ. Man will ja nicht nur wissen, was auf Mallorca und in Spanien abgeht, sondern auch in Düsseldorf...

Hasta pronto.