Düsseldorf. Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußball Liga ist endgültig geplatzt. Warum die Düsseldorfer Anhänger das auch als persönlichen Sieg werten.

Der Investoreneinstieg sogenannter „Private-Equity-Firmen“ ist endgültig geplatzt. Dies gab Hans-Joachim Watzke als Sprecher des DFL-Präsidiums am Mittwoch, 21. Februar, bekannt. Watzke sagte, er habe nicht mehr das Gefühl gehabt, dass die Vereine hinter dem Plan stehen. Das ist nett ausgedrückt: Die zahlreichen Protestaktionen der aktiven Fanszenen der ersten und zweiten Bundesliga führten in den vergangenen Wochen immer wieder zu Spielunterbrechungen durch aufs Spielfeld geworfene Gegenstände (Schokotaler, Tennisbälle). Am Ende fuhren sogar Spielzeugautos über den Fußballrasen. Spieler, Trainer und Funktionäre entnervt. Die Liga wollte für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen von einem Finanzinvestor eine Milliarde Euro erhalten. Ein derartiges Modell soll es nun nicht mehr geben.

Klare Ansage schon bei der Mitgliederversammlung im November

Für Düsseldorfer Fortuna-Fans eine Erleichterung. Bereits bei der Mitgliederversammlung im November 2023 wurde ein Antrag gegen eine Beteiligung von Investoren mit großer Mehrheit angenommen, erklärt Kay Kreuter, Vorsitzender des Fan-Dachverbands Supporter Club Düsseldorf (SCD) 2003, auf NRZ-Anfrage. Der Beschluss lautet: „Die Mitgliederversammlung von Fortuna Düsseldorf lehnt die geplante Beteiligung eines Investors an den Medienerlösen der DFL ab.“ Im späteren Verlauf hatte die Fortuna in einem Mitgliederforum nochmal die Argumente aus Vereinssicht präsentiert. „Auch dort gab es eine große Mehrheit, die sich eben gegen diesen Investoreneinstieg gestellt hat, und wir als aktive Fanszene haben uns auch sehr stark dagegen ausgesprochen“, erklärt Kreuter. Daraufhin habe der Verein „im Sinne seiner Mitglieder gehandelt und sich in der Abstimmung auch öffentlich gegen diesen Deal positioniert. Insofern waren wir da zufrieden“.

Warum der SCD den Einstieg der Investoren ablehnen, erklärt Kreuter wie folgt: „Wichtig ist aus unserer Sicht, dass wir keine weitere Entfremdung im Fußball brauchen.“ Dabei verweist er auf die Schlagzeilen des vorverganenen Wochenendes (16. - 18. Februar), denn der Zuschauerdurchschnitt der zweiten Bundesliga lag am 22. Spieltag über dem der Bundesliga. Zudem steht für die Düsseldorfer Supporter laut Kreuter fest: „Der Fußball gehört den Fans und nicht den Funktionären. Wir möchten nicht, dass der deutsche Fußball sich den finanziellen Interessen eines Investors unterordnen muss und das ist nun mal die Gegenleistung, die erforderlich ist für einen solchen Einstieg.“ Weiter erklärt er: „Wir brauchen keine Spiele in den USA, kein Pokalfinale in Saudi-Arabien und keine Anstoßzeiten mitten in der Nacht, damit auch der chinesische Zuschauer das Premiumprodukt Bundesliga erhält. Die zweite Bundesliga beweist, dass die Fans greifbaren Fußball wollen und kein abgehobenes internationales Produkt.“ Zudem hält es der SCD für „äußerst fragwürdig, ob das Geld allen Verein gleichmäßig zugutekommen würde“.

„Dieser Prozess ist ad acta gelegt. Wir müssen mal ganz neu anfangen“, sagte nun Hans-Joachim Watzke auch mit dem Blick auf eine bessere Auslandsvermarktung der Liga. Jedoch stehen wohl nun weitere Beratungen mit den Vereinen an. „Einst ist jedoch klar. Die allermeisten werden schon merken, dass wir was machen müssen, wenn wir uns im Ausland als Bundesliga auch ein bisschen präsentieren wollen“, erklärt Watzke.