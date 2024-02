Düsseldorf. An zehn Tagen in diesem Jahr öffnen Düsseldorfer Geschäfte auch sonntags – ein Termin steht bald schon an. Ein Überblick mit allen Infos.

In diesem Jahr finden in Düsseldorf wieder verkaufsoffene Sonntage statt

Dabei öffnen Geschäfte sonntags nur in Verbindung mit besonderen Anlässen

Wann sind verkaufsoffene Sonntage 2024 in Düsseldorf? Hier eine Übersicht

Auch 2024 öffnen einige Geschäfte in Düsseldorf am Sonntag wieder ihre Pforten. An zehn Tagen in diesem Jahr kann in der Stadt oder in bestimmten Stadtteilen geshoppt werden. Öffnen dürfen die Geschäfte laut Ladenöffnungsgesetz sonntags in der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr.

Verkaufsoffene Sonntage in Düsseldorf 2024: eine Übersicht

10. März 2024: Verkaufsoffener Sonntag in Stadtmitte, Altstadt, Carlstadt und Kaiserswerth

Im Zusammenhang mit der Messe ProWein, die vom 10. bis zum 12. März stattfindet, öffnen die Geschäfte am Sonntag, 10. März 2024, in den Stadtteilen Altstadt, Carlstadt und im Stadtteil Kaiserswerth (rund um Kaiserswerther Markt).

17. März 2024: Verkaufsoffener Sonntag in Eller

Nur eine Woche später, am Sonntag, 17. März 2024, findet im Stadtteil Eller der Ostermarkt statt. Anlässlich des Marktes öffnen die Geschäfte in Düsseldorf-Eller rund um Gumbert- und Zeppelinstraße ihre Türen.

12. Mai 2024: Verkaufsoffener Sonntag in Benrath

Am Sonntag, 12. Mai 2024 gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag im Stadtteil Benrath. An Marktplatz, Görresstraße, Cäcilienstraße, Börchemstraße, Friedhofstraße, Sistenichstraße sowie Heubesstraße kann an diesem Tag eingekauft werden.

2. Juni 2024: Verkaufsoffener Sonntag in Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt

Anlässlich der Druckermesse „Drupa“, die ab dem 28. Mai bis zum 7. Juni in der Messe Düsseldorf stattfindet, öffnen die Geschäfte in den Stadtteilen Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt am Sonntag, 2. Juni ihre Pforten.

18. August 2024: Verkaufsoffener Sonntag in Oberkassel

Gemeinsam mit dem Luegalleefest im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel, öffnen die Geschäfte am Sonntag, 18. August 2024 in Oberkassel rund um und in der Luegallee.

1. September 2024: Verkaufsoffener Sonntag in Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt

In Verbindung mit der Wohnmobil-Messe „Caravan-Salon“, die vom 30. August bis zum 8. September in Düsseldorf stattfindet, öffnen am Sonntag, 1. September, die Geschäfte in der Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt zum verkaufsoffenen Sonntag.

8. September 2024: Verkaufsoffener Sonntag in Eller und Kaiserswerth

Am Sonntag, 8. September finden gleich an zwei Orten in der Stadt verkaufsoffene Sonntage statt: Der Stadtteil Eller feiert Gumbertstraßenfest, anlässlich dessen öffnen ebenfalls die Elleraner Geschäfte. Auch im Stadtteil Kaiserswerth nehmen sich die Geschäfte das Fest „Kaiserswerth feiert“, zum Anlass, rund um den Kaiserswerther Markt zu öffnen.

22. September 2024: Verkaufsoffener Sonntag in Pempelfort

Im Rahmen des Nordstraßenfestes haben die Geschäfte in Düsseldorf-Pempelfort am Sonntag, 22. September, rund um und in der Nordstraße geöffnet.

1. Dezember 2024: Verkaufsoffener Sonntag in Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt

Anlässlich des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt, machen die Geschäfte am Sonntag, 1. Dezember, auch in Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt auf.

8. Dezember 2024: Verkaufsoffener Sonntag in Benrath, Kaiserswerth, Oberkassel, Eller und Pempelfort

Ebenfalls aufgrund der örtlichen Weihnachtsmärkte öffnen die Geschäfte am Sonntag, 8. Dezember, in Benrath an Marktplatz, Hauptstraße, Görresstraße, Cäcilienstraße, Börchemstraße, Friedhofstraße, Sistenichstraße und Heubesstraße.

Auch in den Stadtteilen Kaiserswerth (rund um Kaiserswerther Markt), Oberkassel (rund um Luegallee), Eller (rund um Gumbert- und Zeppelinstraße) und Pempelfort (rund um Nordstraße) machen die Geschäfte an diesem Sonntag auf.