Düsseldorf. Die NRZ lädt zur Live-Sprechstunde mit dem Düsseldorfer Ernährungs-Experten Prof. Stephan Martin. Warum er Angst vor Fett für unbegründet hält.

Bei uns, liebe NRZ-Leserinnen und -Leser, brauchen Sie kein Rezept. Denn Sie haben ja Professor Dr. Stephan Martin, den Chefarzt für interdisziplinäre Diabetes-Betreuung im Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD). Der Mann ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet und bundesweit bekannt. Umso schöner, dass er jeden Freitag in der NRZ seine Kolumne „Rezeptfrei“ veröffentlicht, in der es stets – und oft humorvoll – darum geht, wie man sein Leben möglichst ohne Medikamente verbringen kann.

Und jetzt gehen wir sogar einen Schritt weiter, mit der Veranstaltung „Rezeptfrei live“. Ja, Sie haben richtig gehört! Mit ein bisschen Glück können Sie Professor Dr. Stephan Martin bald hautnah erleben – bei einer NRZ-Veranstaltung am Donnerstag, 29. Februar, 18.30 Uhr, in den RhineSide Studios in Düsseldorf-Düsseltal.

„Wir wollen bei diesem Talk einige Mythen der Ernährung entkräften“, verrät Professor Martin, der als Experte sehr gefragt ist. Zuletzt war er Gast in der ZDF-Sendung „Heute Show Spezial“. Die beiden Satiriker Fabian Köster und Lutz van der Horst beschäftigten sich darin mit dem Thema Zucker. Martin war dabei ebenso Interviewgast wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Die drei Experten konnten sich innerhalb der Sendung nicht kennen lernen, weil sie getrennt voneinander befragt wurden. Martin schrieb daraufhin an die beiden Ministerien und lud Lauterbach und Özdemir zur „Fortbildung“ ein. Offenbar gab’s bei den Beiden hier und da Wissensdefizite.

Viel bewegen, keine Angst vor Fett

Die Kolumne „Rezeptfrei“ beschreibt wissenschaftliche Publikationen, die zeigen, wie man seinen Lebensstil anpassen kann, um möglichst lange ohne Medikamente auszukommen und ein gesundes Leben zu führen. Mehr als 550 Ausgaben dieser Kolumne gab es bisher. Der Inhalt kurz zusammengefasst: Bewegen Sie sich möglichst viel, haben Sie viele soziale Kontakte wie möglich und Essen Sie so, wie auch schon Ihre Oma gekocht hat. Das heißt: keine Angst vor Fett.

„Doch die Entwicklungen in der Zeit der Kolumnen sind leider in eine komplett andere Richtung gegangen“, weiß der Mediziner aus Düsseldorf. „Die körperliche Aktivität der Bevölkerung hat sich durch Heimarbeitsplätze in den vergangenen Corona-Jahren weiter reduziert.“ Der Rückblick auf die vergangenen Jahre sei vielleicht „wenig motivierend“, doch Aufgeben sei auch keine Option. „Ich werde weiterhin mit Rezeptfrei Wissenschaft transparent machen und versuchen Menschen über diesem Wege zu helfen, gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden.“

Präsenzveranstaltung mit einer Koryphäe

Der Talk mit Professor Martin steigt in den RhineSide Studios an der Herderstraße 18 in Düsseltal, die von Tobias Martin betrieben werden – also dem Filius des Mediziners. Der 27-Jährige hat sich dort auf Live-Streamings ausgelegt. Je nach Bedarf könnten wir bei dem Live-Talk also auch Leserinnen und Leser online dazu schalten. Aber fürs Erste lädt die NRZ zur Präsenzveranstaltung am 29. Februar.

Und so können Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei der „offenen Sprechstunde“ mit Professor Stephan Martin dabei sein: Schreiben Sie uns eine Mail an lok.duesseldorf@nrz.de (mit dem Begriff Rezeptfrei“ in der Betreffzeile). Erklären Sie uns kurz, warum Sie beim Talk dabei sein wollen. Wir verlosen 15 x 2 Tickets. Viel Glück!