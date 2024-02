Düsseldorf. Bald werden Mannesmannufer und Robert-Lehr-Ufer in Düsseldorf wieder zu Stadtstränden – mit neuen Foodtrucks. Das ist in diesem Jahr geplant.

Nicht mehr lange, dann locken die Rheinufer in Düsseldorf wieder mit echtem Beach-Bar-Feeling: Am Freitag, 1. März, erwachen die Stadtstrände am Mannesmannufer und am Robert-Lehr-Ufer aus der Winterpause. Der Kunst- und Kulturstrand am Tonhallenufer folgt dann am 27. April 2024 im Rahmen der Düsseldorfer Nacht der Museen.

Seit 2019 gehören die Stadtstrände bereits zum Düsseldorfer Stadtbild. Die „kleinen Oasen an Düsseldorfs schönsten Stellen am Rhein“, wie der Veranstalter – die Stadtstrand Düsseldorf GmbH – sie nennt, laden jedes Jahr aufs Neue zum Entspannen und Erholen auf Strandstühlen und Liegen ein. „Es stehen genügend Sitz- und Liegestühle bereit, um auch bei Vollauslastung jedem Gast eine Sitzmöglichkeit zu bieten“, versichert ein Sprecher des Veranstalters.

Stadtstrand Düsseldorf: Getränke und frisch zubereitete Cocktails an den Stadtstrand-Bars

An den einzelnen Stränden wartet auf die Gäste außerdem ein „reichhaltiges Getränkeangebot an den Stadtstrand-Bars“. Das Angebot umfasse alkoholische sowie nicht-alkoholische Getränke und frisch zubereitete Cocktails. Essen gebe es wiederum nur am Robert-Lehr-Ufer.

Die Stadtstrände in Düsseldorf (hier: Robert-Lehr-Ufer) locken bereits seit 2019 Besucher an den Rhein. © Stadtstrand Düsseldorf GmbH

Zwei neue Foodtrucks konnte der Stadtstrand in diesem Jahr für sich gewinnen: So können sich Gäste neuerdings bei „Downtown Waffles“ frisch zubereitete Waffeln mit verschiedenen Toppings bestellen. Bei „Downtown Waffles“ handelt es sich um ein Inklusionsprojekt für Menschen mit geistiger Behinderung, zum Beispiel mit Downsyndrom.

Stadtstrand Düsseldorf: Veranstalter verzichtet auf Heizpilze

Auch der Foodtruck von 48 Fiorentino ist neu am Robert-Lehr-Ufer. Hier gibt es frisch zubereitete italienische Focaccia-Sandwiches, erklärt der Sprecher der Stadtstrand Düsseldorf GmbH.

Wie viele Gäste zu Beginn Anfang März erwartet werden, kann der Veranstalter nicht sagen: „Als Outdoor-Gastronomie ist die Gästezahl wetterabhängig. Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen ist mit regem Zulauf zu rechnen“, heißt es auf NRZ-Nachfrage.

Stadtstrand Düsseldorf: Wochentags bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 21 Uhr

Doch nach einem langen und feuchten Winter fieberten die Düsseldorfer traditionell dem Saisonstart entgegen, zeigt sich der Veranstalter optimistisch. Trotz Kältegefahr verzichte die Stadtstrand Düsseldorf GmbH aus Umwelt- und Nachhaltigkeitsgründen auf Heizpilze oder Ähnliches.

Die Öffnungszeiten, so der Veranstalter, variierten je nach den jahreszeitlichen Temperaturschwankungen. Nach jetzigem Planungsstand seien die Stadtstrände im März wochentags bis 20 Uhr und an den Wochenenden bis 21 Uhr geöffnet.

