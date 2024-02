Düsseldorf. Im Oktober 2023 raubten zwei Männer ein Geschäft im Düsseldorf-Eller aus. Nun fahndet die Polizei mithilfe von Fotos nach den Tatverdächtigen.

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die im Oktober 2023 ein Geschäft in Düsseldorf beraubt haben sollen. Mit Tragetasche und Schlagring bewaffnet betraten die Männer am 9. Oktober gegen 17.35 Uhr den Centershop auf der Gumbertstraße in Eller. Die Tasche räumten sie voll und passierten den Kassenbereich – ohne zu bezahlen.

Ein weiterer Tatverdächtiger aus dem Oktober-Raub. © Polizei

Als eine Mitarbeiterin die beiden Männer aufhalten wollten, schubsten sie die Frau und bedrohten sie mit dem Schlagring. Als sie das Geschäft deswegen unbehelligt verlassen konnten, flohen beide auf eigens bereitgestellten Fahrrädern.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung, wer hat etwas Verdächtiges bemerkt oder erkennt einen der beiden Männer? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter der 0211 8700.