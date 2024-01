Bauern-Demo Düsseldorf: Trecker steuern Parteizentralen an

Landwirte mit Traktoren haben am Mittwoch (10. Januar) unter anderem vor der Parteizentrale der Grünen in Düsseldorf demonstriert. Als Reaktion auf die Sparpläne der Bundesregierung hat der Bauernverband zu einer Aktionswoche mit Kundgebungen aufgerufen.

An diesem Mittwoch (10. Januar) sind erneut zahlreiche Landwirte aus dem Großraum Düsseldorf mit ihren Fahrzeugen durch die NRW-Landeshauptstadt gezogen und haben gegen die von der Ampel-Koalition zunächst geplante Abschaffung der Begünstigung bei der Kraftfahrzeugsteuer für Forst- und Landwirtschaft protestiert. Nach Angaben eines Sprechers der Düsseldorfer Polizei waren ab etwa 10 Uhr morgens „weit über 100 Fahrzeuge von Landwirten und mehrere hundert Teilnehmer“ in Düsseldorf unterwegs.

Zwischenfall mit Pick-Up-Fahrer an der Grünen-Zentrale

Nicht nur aus Düsseldorf, sondern auch aus Neuss und dem Kreis Mettmann kamen viele Bauern mit ihren Treckern in die Düsseldorfer Innenstadt. Das Ziel: Die Landeszentralen der Parteien der Ampelkoalition. Insgesamt drei Kundgebungen fanden gegen 11.55 Uhr im Stadtgebiet statt. Sowohl an der SPD-Landeszentrale an der Kavalleriestraße, an der Zentrale der Grünen NRW an der Oststraße und an dem Büro des Landesverbandes der FDP verkündeten die teilnehmenden Bauern mit lauten Hupen ihren Unmut über die geplanten Kürzungen der Subventionen für den Agrardiesel für Forst- und Landwirtschaft. Danach fuhren mehrere Trecker-Konvois weiter durch die Düsseldorfer Innenstadt.

Während der Kundgebung vor der Grünen-Landeszentrale an der Düsseldorfer Oststraße tauchte ein Autofahrer mit seinem Pick-Up auf, auf dessen Ladefläche eine Ampel befestigt war, an der ein Galgen hin. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Während der Kundgebungen wurden an den betroffenen Straßen Sperrungen errichtet. Dies sorgte teilweise für lange Rückstaus, wie der Polizeisprecher auf Nachfrage erklärte. „Solche Aktionen gehen natürlich nicht ohne Verkehrsbeeinträchtigungen.“ Nach Angaben des Sprechers haben sich die Trecker-Konvois am frühen Nachmittag in der Düsseldorfer City aufgelöst. „Um 14.37 Uhr hat das letzte Fahrzeug die Immermannstraße verlassen.“ Die Polizei zog nach dem Einsatz ein positives Fazit: „Die Kollegen waren mit dem Ablauf der Demonstrationen sehr zufrieden. Es ist uns wie am Montag gelungen, die Verkehrsbelastung in Düsseldorf so gering wie möglich zu halten.“

Einen kleinen Zwischenfall gab es bei der Kundgebung an der Grünen-Zentrale: Dort tauchte ein Autofahrer mit seinem Pick-Up an der Oststraße auf. Auf der Ladefläche des Wagens war ein Galgen befestigt, an dem eine Ampel hing. Daraufhin habe der Versammlungsleiter der Bauern-Demo den Pick-Up-Fahrer von der Versammlung ausgeschlossen, berichtet der Sprecher der Düsseldorfer Polizei. Weitere Zwischenfälle gab es am Mittwoch in Düsseldorf nicht, teilte der Sprecher weiter mit.

