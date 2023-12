Show Bekannte TV-Sex-Expertin macht Station in Düsseldorf

Düsseldorf Paula Lambert, Deutschlands bekannteste Sex- und Beziehungsexpertin, tourt 2024 durch die Republik. Alle Infos zum Termin und wo es Tickets gibt.

Paula Lambert will den Düsseldorfern auf die Sprünge helfen: Deutschlands bekannteste Sex- und Beziehungsexpertin geht ab September 2024 in 18 verschiedenen Städten auf Tour. Im Pre-Sale können die Tickets für ihr Programm „Sex Education“ jetzt erworben werden. Lambert macht am 19. November 2024 im Düsseldorfer Savoy-Theater Station

Was guter Sex mit der Psyche zu tun hat

Das Konzept der Show heißt dabei „Lernen von den Schlechtesten!“ Von Themen wie „Was guter Sex mit der Psyche zu tun hat“ hin zu den skurrilsten Sexunfällen berichtet der TV- und Social-Media-Star auf gewohnt humorvolle Weise, wie man es schafft, endlich ein befriedigtes Leben zu führen.

„Ich freue mich riesig darauf, endlich wieder auf Tour zu gehen. Im Fernsehen und auf meinen Social-Media-Kanälen beschäftige ich mich bereits viel mit Themen aus meiner Community. Diese vor Ort live zu erleben und kennenzulernen, ist jedoch etwas, das mir sehr viel gibt und das ich kaum erwarten kann“, sagt Paula Lambert.

Ihr Podcast heißt „Vier Brüste für ein Halleluja“

In ihren Fernsehsendungen rund um „Paula kommt“ erklärt die 49-jährige Sexualität und hilft bei Beziehungsproblemen. Neben eigenen Büchern und Online-Coachings thematisiert sie auch das Thema Mental Health in ihrem eigenen Podcast „Vier Brüste für ein Halleluja“ mit Sophia Thiel.

Tickets für die „Sex Eduaction“-Tour sind ab dem 1. Dezember im Pre-Sale auf Eventim erhältlich.

