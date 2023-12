Beliebte Düsseldorfer Saunen öffnen im kommenden Jahr wieder

Die Sauna in der Münstertherme in Düsseldorf-Derendorf öffnet am 2. Januar nach langer Zeit wieder.

Düsseldorf Zwei beliebte Saunen in Düsseldorf stehen ab Januar wieder zur Verfügung. Um welche Schwitzbäder es sich handelt und warum sie geschlossen waren.

Ab dem 1. Januar 2024 ist in Düsseldorf das „Angebot der städtischen Saunen wieder komplettiert“. Das kündigte die Bädergesellschaft Düsseldorf am Freitag (8. Dezember) an. Bereits am anstehenden Neujahrstag nehme die Strand-Sauna im Düsselstrand ihren Betrieb wieder auf, die Sauna der Münster-Therme folgt am 2. Januar, teilte die Bädergesellschaft mit.

Düsseldorfer Saunafans mussten lange auf Besuche in den beliebten Einrichtungen verzichten und haben sich dabei als leidensfähig erwiesen, so die Bädergesellschaft. Erst wurden die Saunen wegen der Corona-Pandemie geschlossen, ein Jahr später folgte die Energiekrise, die den Bäder- und Saunabetrieb „als energieintensive Einrichtungen besonders betroffen“ hätte. Ab Januar werde aber nun wieder alles wieder beim Alten sein.

Wann haben die Saunen geöffnet?

Die Sauna in der Münster-Therme ist zwischen Dienstag und Freitag jeweils von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Mittwochs ist die Sauna den Damen vorbehalten. Samstags und Sonntags ist die Derendorfer Sauna zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. An Feiertagen und montags ist geschlossen.

Die Strand-Sauna im Düsselstrand wiederum ist zwischen Montag und Mittwoch und zusätzlich freitags zwischen 14 und 22 Uhr offen. Im Flingeraner Erlebnisbad findet die Damensauna dienstags statt. Donnerstags ist die Sauna generell geschlossen, an den Wochenenden und feiertags kann die Sauna zwischen 12 und 20 Uhr genutzt werden.

