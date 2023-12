Berliner Kult-Burger-Kette eröffnet Filiale in Düsseldorf

Düsseldorf Zehn Mal ist die Burger-Kette in Berlin vertreten - nun wird deutschlandweit expandiert. Den Anfang macht Düsseldorf. Wo der Laden öffnen soll.

Die Berliner Kult-Burger-Kette „Burgermeister“ eröffnet im kommenden Jahr eine Filiale in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Das kündigte das Fast-Food-Unternehmen bereits Anfang Dezember an. Wie die NRZ auf Nachfrage erfuhr, soll die neue Zweigstelle in der Düsseldorfer Altstadt entstehen. Mit ihren insgesamt zehn Standorten in der Bundeshauptstadt sei Burgermeister „immer am Puls des Lebens“, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. „Da drängt sich die Düsseldorfer Altstadt beinahe auf und passt genau zu unserem Konzept“, so der Sprecher weiter.

Burgermeister auf Expansionskurs

Wann genau die erste Burgermeister-Filiale in Düsseldorf eröffnet wird, steht jedoch noch nicht fest. Wie die Burger-Kette mitteilte, ist im ersten Quartal des kommenden Jahres die Eröffnung von fünf neuen Standorten in Berlin und die Expansion nach Köln, Düsseldorf, Hannover, Nürnberg und Potsdam geplant.

Die erste Filiale des Unternehmens wurde im Jahr 2006 im Klohäuschen unterhalb der Hochsteige der U-Bahn-Station am Schlesischen Tor in Berlin-Kreuzberg eröffnet. Seitdem sind in der Hauptstadt zehn weitere Standorte an den Start gebracht worden. Neben der Neueröffnung in Düsseldorf sollen im weiteren Verlauf des kommenden Jahres „dann zusätzliche Städte und Standorte erschlossen werden“, kündigt die Burger-Kette an.

