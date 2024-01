Boot 2024: Protz-Yacht für 8 Millionen Euro - was sie bietet

Düsseldorf ist bereits im Boot-Fieber, und die Vorbereitungen für die wichtigste Yacht- und Wassersportmesse der Welt nehmen Fahrt auf. Am 8. Januar steuerte ein Ponton mit acht Großyachten die Messe-Anlegestelle an.

Düsseldorf Die „Sanlorenzo“ ist die teuerste Yacht, die während der Messe Boot gezeigt wird. Luxusschiff wurde über den Rhein aber verspätet angeliefert.

Am Samstag (13. Januar) steuerte ein XXXL-Lastschiff über den Rhein das Ufer in Höhe der Düsseldorfer Messehallen an. An Bord: acht Mega-Yachten, die vom 20. bis 28. Januar während der Messe Boot ausgestellt werden. Bedingt durch das Hochwasser der vergangenen Wochen musste das Lastschiff mit der teuren Fracht allerdings zunächst mehrere Tage im niederländischen Millingen aan de Rijn ausharren und auf das Abfließen des Wassers warten.

Motor-Superyacht Sanlorenzo ist der Star unter den Luxusschiffen

Am zweiten Januar-Wochenende war es dann endlich so weit, und das Ponton konnte vom Schubschiff Pieter van der Wees im Rhein an die Rampe (gegenüber der Halle 6 des Messegeländes) geschoben werden und anlegen. Um 8.30 Uhr am Samstagmorgen wurde anschließend schnellstmöglich eine Brücke zwischen Ponton und Auffahrt gebaut. Und pünktlich um 11 Uhr verließ mit der Azimut 68F die erste Yacht mithilfe des Krans „Big Willi“ das Schiff und wurde auf einem Tieflader in Richtung Halle 6 transportiert. Mit der Princess 95X – knapp 29 Meter lang – folgte ihr die größte und mit rund 7,68 Millionen Euro Kaufpreis zweitteuerste Yacht der Messe Boot. Der Star unter den Luxusschiffen ist allerdings die Sanlorenzo SL90A. Sie ist eine 27,60 Meter lange Motor-Superyacht mit vier Gästekabinen und einem Tiefgang von 1,93 Metern, die Geschwindigkeiten von bis zu 29 Knoten erreichen kann.

Die Princess X95 auf einem Lkw auf dem Weg in Halle 6 Foto: Boot

Folgende acht Luxusyachten steuerten jetzt Halle 6 der Messe Boot an (Preise ohne Gewähr):

Princess X95; 28,96 Meter x 6,71 Meter, 104 Tonnen; Preis: ab 7.681.000 Euro

Ferretti 720: 22.30m x 5.60m, 50 Tonnen; Preis: ab 3.850.000 €

Pershing X7: 21.11m x 5.35m, 38 Tonnen; Preis: ab 3.000.000 €

RIVA 66 Ribelle: 20.67m x 5.29m, 42 Tonnen; Preis: ab 3.450.000 €

Azimut 53F: 16.78m x 4.95m, 26 Tonnen; Preis: ab 1.700.000 €

Azimut 60 Magellano: 18,47m x 5.15m, 31 Tonnen; ab Preis: 1.650.000 €

Azimut 68F: 20,98m x 5.23m, 41 Tonnen; Preis: ab 2.550.000 €

SL 90A: 27,60m x 6,50m, 95 Tonnen; Preis: ab 7.800.000 €

Auf der Boot Düsseldorf sind die Schönheiten vom 20. bis 28. Januar, täglich von 10 bis 18 Uhr, zu bestaunen. Eintrittskarten kosten online für Mitglieder im boot.club 19 Euro, der Normalpreis beträgt online 21 Euro. Es gibt von Montag bis Freitag ein günstiges Online-Nachmittagsticket zum Preis von 12 Euro, gültig von 14 bis 18 Uhr. Alle Informationen zur größten Wassersportschau der Welt gibt es auf der Homepage der Messe.

