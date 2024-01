Düsseldorf Die weltweit größte Yacht- und Wassersportmesse in Düsseldorf lockte seit dem Wochenende mehr als 55.000 Besucher an. Was besonders gefragt ist.

Die Boot 2024 ist angekommen: Nach dem ersten Wochenende der weltweit größten Yacht- und Wassersportmesse zieht die Boot Düsseldorf eine erste positive Zwischenbilanz. „Die Stimmung in den 16 Messehallen ist hervorragend. Trotz wirtschaftlich herausfordernden Rahmenbedingungen gibt uns ein Großteil der ausstellenden Unternehmen sehr positive Rückmeldungen und berichtet von qualitativ hochwertigen Gesprächen und einem kauffreudigen Publikum“, sagt Boot-Director Petros Michelidakis. „Ganz besonders freut mich die hohe Zufriedenheit bei den Unternehmen, die nach einer Auszeit in 2023 wieder an Bord sind. Auch die Mitmachaktionen und spannenden Bühnenprogramme sind echte Publikumsmagnete.“

Insgesamt kamen am Samstag und Sonntag fast 55.000 Besucherinnen und Besucher in die Düsseldorfer Messehallen, um sich über die Innovationen und Neuheiten der Yacht- und Wassersportbranche zu informieren. Die Boot Düsseldorf ist die weltweit wichtigste Dialog-Plattform für Branchenfachleute, die sich alljährlich in der NRW-Landeshauptstadt austauschen, Kontakte knüpfen und direkt ordern können.

Schau-Turnier an der Tischtennisplatte

Und nach dem tollen Auftaktwochenende ging es am Montag (22. Januar) gleich glamourös weiter: Denn nur zwei Tage nach seinem Sensationssieg bei einem Turnier der neuen Serie World Table Tennis (WTT) in Katar trat Deutschlands Tischtennisstar Timo Boll zu einem Schau-Turnier in der Halle 1 der Boot Düsseldorf an. Der mittlerweile 42-jährige Tischtennis-Profi, der vor allem in Asien als Weltstar gilt und für Borussia Düsseldorf spielt, hat nach dem Sieg große Chancen, wieder ins deutsche Olympia-Team für Paris berufen zu werden.

Am Montag zeigte Timo Boll mit seinen Kollegen von Borussia Düsseldorf Messechef Wolfram Diener und dem General Manager Messe Düsseldorf Shanghai, Marius Berlemann, seine Profi-Tipps und -Tricks. Viele Messe-Gäste wollten das Schauspiel miterleben und fragten nach Autogrammen.

Nachhaltigkeitskonzepte sind besonders gefragt

Besonders gefragt sind aber nicht nur die Prominenten auf der Wassersportmesse, sondern auch die Nachhaltigkeitskonzepte - etwa für neue Antriebe, alternative Treibstoffe oder Materialien für einen umweltfreundlichen Bootsbau. Beste Informationsplattform dafür ist das Nachhaltigkeitsforum blue innovation dock.

Die 55. Boot Düsseldorf ist mit mehr als 1500 Ausstellern aus 67 Ländern noch bis kommenden Sonntag, 28. Januar, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Online-Tickets gibt es auf der Internetseite der Boot zum Preis von 21 Euro und 19 Euro für boot.club, caravan.club und ADAC-Mitglieder, vor Ort an den Kassen kosten die Eintrittskarten 29 Euro. Montags bis freitags lädt die Boot 2024 zum günstigen Nachmittagsbesuch ein, dann kostet die Eintrittskarte für die Zeit von 14 bis 18 Uhr nur 12 Euro.

