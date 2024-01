Brutaler Raub in Düsseldorf: Polizei schnappt Verdächtigen

Düsseldorf Nach einem brutalen Raub auf einen schwerbehinderten Mann in Düsseldorf-Oberbilk im Juli 2023 hat die Polizei nun einen Verdächtigen verhaftet.

Knapp sieben Monate, nachdem ein Mann mit Behinderung in seiner Wohnung in Düsseldorf-Oberbilk brutal überfallen wurde, konnten Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Polizei Düsseldorf nach akribischen Ermittlungen nun einen zur Tatzeit 26-jährigen Verdächtigen verhaften. Das teilte die Düsseldorfer Polizei am Dienstag (23. Januar) mit.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge soll der schwerbehinderte 46-Jährige am 13. Juli 2023 eine Postfiliale in Oberbilk aufgesucht haben. Nachdem er seine Angelegenheiten dort erledigt hatte, trat der Mann mit seinem Rollator wieder den Heimweg an, gab er der Polizei Düsseldorf an. Laut Polizei sei ihm vor der Postfiliale ein Mann aufgefallen sein, habe sich aber zunächst nichts dabei gedacht.

46-Jähriger wurde über längere Zeit misshandelt

Aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen hat der Düsseldorfer für die kurze Strecke nach Hause einige Zeit benötigt. Als er vor seinem Wohnhaus ankam und in seinen Taschen nach dem Haus- und Wohnungsschlüssel suchte, soll ihm jemand von hinten seine Geldbörse aus der Gesäßtasche gestohlen haben. Als sich der 46-Jährige daraufhin umdrehte, soll er unmittelbar den ersten Schlag ins Gesicht bekommen haben. Nach Angaben des Raubopfers hatte der Angreifer eine große Ähnlichkeit mit dem Mann, der zuvor vor der Postfiliale gestanden haben soll. Der mutmaßliche Täter soll ihm anschließend den Schlüssel abgenommen haben, die Haus- und anschließend die Wohnungstür geöffnet und den Geschädigten in die eigene Wohnung gedrängt haben.

Laut Polizeibericht soll der Tatverdächtige sein Opfer über eine längere Zeit mit Schlägen und Tritten traktiert und mit einem Kabel gewürgt haben. Während der Misshandlungen forderte der Täter mit Gesten die Herausgabe von Geld. Nach Angaben der Polizei durchsuchte der unbekannte Räuber zwischenzeitlich die gesamte Wohnung des 46-Jährigen. Weil sein T-Shirt durch die Verletzungen des schwerbehinderten Mannes blutüberströmt war, zog der bis dahin unbekannte Tatverdächtige sein Oberteil aus, holte ein sauberes T-Shirt aus dem Kleiderschrank des Geschädigten und verließ die Wohnung unter anderem mit dessen Handy.

Verdächtiger legte laut Polizei Verständnis ab

Das Raubopfer musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus geliefert werden. Nach Alarmierung begann vor Ort anschließend umgehend eine Spurensicherung der Düsseldorfer Polizei. Wie die Polizei weiter mitteilte, gelang es den Ermittlern des Kriminalkommissariats 13 in den Folgemonaten, unter anderem über den Abgleich von DNA-Spuren in internationalen Datenbanken, einen Treffer in Polen zu landen. Dabei ergab sich laut Polizeiangaben der Hinweis auf den späteren Tatverdächtigen, einen heute 27-jährigen polnischen Staatsangehörigen.

Die weitere Spurensuche führte im Januar 2024 zu einem Firmensitz nach Düsseldorf-Heerdt und nach Mönchengladbach. Kurz darauf meldete sich der Gesuchte bei den zuständigen Ermittlern. Laut Polizei legte der 27-Jährige nach seiner Belehrung ein Geständnis ab und räumte die Tat ein. Ein Ermittlungsrichter erließ umgehend einen Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes. Der Geschädigte hat sich mittlerweile wieder von seinen körperlichen Verletzungen erholt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf