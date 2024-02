Clubkonzerte zum Jubiläum: Donots kommen nach Düsseldorf

Düsseldorf Die Punkband Donots wird 30 und geht 2024 zweimal auf Jubiläumstour. Auch in Düsseldorf gibt es Auftritte. Wann und wo die Shows stattfinden.

Die Ibbenbürener Punkband „Donots“ geht in diesem Jahr anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens zweimal auf Jubiläumstour. Das kündigte die Band am Freitag (2. Februar) auf ihren Social-Media-Kanälen an. Laut eigenen Angaben haben sich die Donots dabei gegen eine „Höher, Schneller, Weiter“-Tour und damit auch bewusst gegen Konzerte in Mehrzweckhallen entschieden. Stattdessen geht die Punkband ganz „oldschool“ auf Club-Tour.

Tourstart am 13. März

Los geht die Reise am 13. März im Club Cassiopeia in Berlin. Wie die Donots weiter mitteilten, wird es in jeder Location Doppel-Konzerte an zwei Tagen hintereinander geben, um „den vielen Songs aus 30 Jahren Donots ausreichend Platz geben zu können - und eine große Zwei-Tages-Gesamt-Setliste über die ganze Bandgeschichte zu bauen!“ So auch in Düsseldorf, wo die Band am 13. und 14. April im Club „Der Hof“, dem ehemaligen Ratinger Hof auf der Ratinger Straße in der Altstadt, zwei Shows spielen werden. Erst im Dezember spielten die Donots im Düsseldorfer Zakk im Rahmen des „Lieblingsplatten-Festivals“ ein knapp zweieinhalb stündiges Konzert.

Der erste Teil der Jubiläumstour endet mit zwei Doppel-Konzerten am 15. und 16. April in Ibbenbüren. Nach dem Festivalsommer und -herbst wird die Tournee am 27. November fortgesetzt. Das letzte Konzert des Jahres findet am 12. Dezember im Kölner Palladium statt. Tickets gibt es ab kommenden Dienstag (6. Februar) im Onlineshop der Band.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf