Damit glänzt der Flughafen Düsseldorf in einer Weltrangliste

Düsseldorf Der Flughafen Düsseldorf ist laut „Airhelp“ der siebtbeste Europas. Die Flughafenleitung sieht das als Erfolg ihres Qualitätsprogramms.

Airhelp, die weltweit größte Organisation für Fluggastrechte, gibt jährlich den „Airhelp Score“ raus. Dabei werden Flughäfen sowie Fluggesellschaften auf Basis einer eigenen Datenbank und von Passagierbefragungen mit Punktewertungen versehen. Mit den Punktzahlen in drei Kategorien – „Pünktlichkeit“, „Kundenmeinung“ sowie „Essen und Läden“ – wird dann aus den insgesamt 197 bewerteten Flughäfen weltweit eine Rangliste erstellt. Der Flughafen Düsseldorf kann sich im deutschen und sogar im europäischen Vergleich sehen lassen.

Nur zwei deutsche Flughäfen besser

Auf Rang sieben der europäischen Flughäfen hat es der Airport DUS geschafft. Nur zwei deutsche Flughäfen, Dortmund und Stuttgart, schnitten besser ab. Besonders punkten konnte Düsseldorf in der Kategorie Pünktlichkeit: Hier teilt sich Düsseldorf mit Dortmund, Helsinki und Danzig sogar den dritten europäischen Platz. Pünktlicher waren laut Airhelp nur die Flüge in Bilbao (Spanien), Bodo (Norwegen) und Stuttgart.

Die Düsseldorfer Flughafenleitung sieht durch die Platzierung in der Rangliste den Erfolg ihres Qualitätsprogramms „Off-Block“ bestätigt: „Unsere Initiative zeigt in diesem Jahr durch zahlreiche Maßnahmen in der Flugzeug-, Gepäck- und Passagierabfertigung eine äußerst positive Wirkung“, erklärt Airport-Sprecher Süleyman Ucar. „Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern am Airport die Passagierkontrollen beschleunigt, Verzögerungen bei Handling-Prozessen reduziert und insgesamt die Koordination verschiedener Abläufe optimiert.“ So habe man auch bei steigenden Verkehrszahlen die Pünktlichkeit im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhen können.

Nach der aktuellen Auswertung des Flughafens habe sei die Gesamtpünktlichkeit bei Starts und Landungen so von knapp 60 Prozent in 2022 auf rund 67 Prozent in diesem Jahr gestiegen. Die Auswertung berücksichtigt den Zeitraum Januar bis Oktober. „Damit liegt der Flughafen Düsseldorf nicht nur über dem deutschlandweiten Durchschnitt, sondern nimmt unter allen großen deutschen Flughäfen die Spitzenposition ein“, sagt Ucar.

Europäische Airports erreichten selten Top 50

Das gute Abschneiden im Ranking sei nun sowohl Bestätigung als auch Ansporn für den Flughafen, diesen Kurs fortzusetzen. „Unser Ziel ist es, die durch uns beeinflussbaren Verspätungen weiter zu reduzieren und unseren Passagieren einen leistungsstarken, exzellenten Flughafen zu bieten“, so Ucar abschließend.

Was im Airhelp-Ranking überraschen kann: Weltweit stehen die europäischen Flughäfen nicht gerade erstklassig da. Und das, obwohl von den 194 bewerteten Airports ganze 104 in Europa liegen. Nur zehn von ihnen schaffen es in die weltweite Top 50 – darunter eben Düsseldorf. Hier hat es für einen Platz 46 gereicht. Platz eins, zwei und drei belegen übrigens die Flughäfen in Maskat (Oman), Recife (Brasilien) und Kapstadt (Südafrika). Der beste europäische Flughafen ist Bilbao auf Platz 21.

