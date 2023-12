Das ist die Düsseldorf-Version von „Bares für Rares“

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf lädt jetzt zu einer besonderen Aktion. Mit ein bisschen Glück landen die dabei alte Schätze aus dem Privatkeller im Museum.

Das Stadtmuseum Düsseldorf lädt jetzt zu einer besonderen Aktion, die an die beliebte TV-Sendung „Bares für Rares“ mit Horst Lichter erinnert. Mit ein bisschen Glück landen dabei alte Schätze und „Schätzchen“ aus dem Privathaushalt in der Ausstellung des Hauses. Die Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger sind am Dienstag, 5. Dezember, 16 bis 18 Uhr, eingeladen, ihre privaten „Schätze und Schätzchen“ zur Geschichte der Stadt dem Team der Kuratorinnen und Kuratoren im Stadtmuseum, Berger Allee 2, vorzustellen.

Expertisen gibt es reichlich, Geld nicht

Im Gespräch können dann Informationen zur Geschichte, Entstehung und zum Erhaltungszustand der Objekte ausgetauscht und erfahren werden. Auf Wunsch wird gemeinsam überlegt, ob das Exponat seinen Platz im Stadtmuseum finden könnte. Geld gibt es dafür nicht. Den Bürgerinnen und Bürgern bleibt es überlassen, ihr Exponat dem Museum zu schenken. Sie können es aber auch andersweitig verkaufen. Entstehen Wartezeiten, gibt es im Foyer die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee einen Blick auf die Neuerscheinungen des Stadtmuseums zu werfen.

„Diese Aktion ist sehr beliebt bei den Menschen, aber auch bei den Mitarbeitenden des Museums, weil es für alle Seiten ein seht informativer und nachhaltiger Austausch ist“, sagt Dr. Susanne Anna, Direktorin des Stadtmuseums. „Ich würde es einmal als partizipatives Sammeln bezeichnen.“ Man bekäme bei dieser Aktion viele wunderbare Exponate zu sehen - Gemälde, alte Fotografien oder auch besondere Zeitungsausschnitte. Das niederschwellige Treffen gibt es schon viele Jahre im Stadtmuseum, nach der Corona-Pandemie steigt es aber jetzt wieder zum ersten Mal.

Das Haus feiert 2024 seinen 100. Geburtstag

Ein Besuch im Düsseldorfer Stadtmuseum lohnt sich immer. Die Sammlung des Hauses, das in 2024 runde 100 Jahre jung wird, ist sehenswert. Zudem werden Führungen, Workshops und weitere Projekte zur nachhaltigen Vermittlung angeboten. Im Fokus steht dabei die spannende Düsseldorfer Stadtgeschichte mit ihren überregionalen und internationalen Bezügen. Dazu gibt es viele Angebote für Kinder.

Der Eintritt zur Veranstaltung am 5. Dezember ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das Stadtmuseum hat in der Regel Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr offen. Mehr Infos auf der Homepage der Stadt Düsseldorf, auch zu den aktuellen Ausstellungen.

