Das sagen Düsseldorfer Fahrlehrer zur Assistenten-Pflicht

Düsseldorf Ab Juli 2024 müssen Neuwagen zusätzliche Assistenz-Funktionen haben. Welche Erfahrungen Düsseldorfer Fahrschulen mit den Systemen bereits machen.

Wer einen Wagen jüngeren Baujahres fährt, kennt es wohl schon: Viele digitale Systeme helfen Fahrerinnen und Fahrern heute dabei, den Überblick zu behalten, sauber einzuparken und gefährliche Situationen zu vermeiden. Ab 7. Juli 2024 werden in der EU für neu zugelassene Autos einige dieser Systeme Pflicht. Düsseldorfer Fahrlehrer haben die Fahrassistenten längst in ihren Autos – und begrüßen den Schritt.

Viele Schulfahrzeuge sind längst mit Assistenten ausgerüstet

„Ich finde den Schritt wunderbar“, sagt Nourddin Kajjouj, Inhaber der Fahrschule K-drive in Oberbilk. In seinem Schulfahrzeug sind die hilfreichen Systeme bereits verbaut, erklärt er. Seine Schülerinnen und Schüler lernen in den Fahrstunden, damit umzugehen. Das analoge Fahren kommt dabei gewiss nicht zu kurz: „Was ich nicht verwende, ist die Einparkhilfe“, betont Kajjouj. Selbstverständlich erkläre er den Schülern deren Funktion und führe sie auch einmal vor. Doch Einparken müssen die werdenden Autofahrer natürlich auch können, wenn sie in einem Wagen ohne Assistent sitzen, betont er.

Verpflichtend werden nach der EU-Verordnung unter anderem ein Rückfahrassistent und Systeme, die vor nachlassender Konzentration des Fahrers und zu hoher Geschwindigkeit warnen. Auch solche, die reagieren, wenn der Wagen die Spur verlässt und bei drohender Kollision automatisch bremsen, müssen dann an Bord sein. Sogar eine Schnittstelle für die mögliche Nachrüstung mit einer „alkoholempfindlichen Wegfahrsperre“ (mit Atemalkohol-Messgerät) braucht dann jeder Neuwagen. Für die Menschen in Kraftfahrzeugen, aber auch Fußgänger und Radfahrer sollen die neuen Vorschriften der EU-Kommission besseren Schutz bedeuten.

Fahrschüler dürfen sogar Einparkhilfe nutzen

Auch Maik Richter macht in seiner Fahrschule Verkehrsschmiede, in der Düsseldorfer Innenstadt und Derendorf, gute Erfahrungen mit den Assistenzsystemen. „Ich befürworte das grundsätzlich sehr“, sagt er zur Assistenz-Pflicht. Bereits jetzt wird von Fahrschülern während ihrer Führerscheinprüfung vom TÜV auch Wissen zu Assistenten abgefragt, erklärt Richter. Dafür dürfen die Fahranfänger aber sogar die Einparkhilfe in der Prüfung nutzen, wenn sie sich dabei an Sicherheitsvorschriften halten, erzählt der Fahrlehrer.

Ab und an machen die digitalen Systeme allerdings auch Umstände. Nämlich dann, wenn in Software oder Elektronik ein Fehler auftritt. „Das sind Fehler, die ein Kraftfahrer während der Fahrt nicht beheben kann.“ In einer Werkstatt muss der Wagen dann an für eine „On-Board-Diagnose“ an ein System angeschlossen werden, bevor ein Fehler korrigiert wird.

Bei der Assistenten-Pflicht für Neuwagen sieht Richter ein mögliches Problem: „Nicht alle Wagen haben solche Systeme, es sind bisher vor allem mittel- und hochpreisige Autos.“ Die Politik müsse sicherstellen, dass die verpflichtend mit Hightech ausgerüsteten Autos dann eben auch für alle Autofahrer erschwinglich sind, sagt er.

„Eine Standardisierung wäre nicht verkehrt“

Grundsätzlich funktionieren die eher passiven Assistenzsysteme, die im Hintergrund mitlaufen, etwas besser als die aktiven, sagt Florian Frey von der Fahrschule Frey in Urdenbach. In Fahrstunden merke man von diesen eher wenig, da dort ja auch meistens keine Notsituationen eintreten. Doch auch im privaten habe er damit bisher nur positive Erfahrungen gemacht. „Grundsätzlich ist es richtig, mit dem Stand der Technik zu gehen, wenn es der Sicherheit dient“, betont er. Dass neue Sicherheits-Technologien entwickelt und irgendwann verpflichtend werden, sei ja ohnehin schon lange so. „Wie zum Beispiel das ABS-System“.

Ein Knackpunkt sei für Fahrschüler bisher, dass sie zu Systemen befragt werden, die im jeweiligen Prüfungs-Auto verbaut sind. „Wenn das Fahrzeug voll ausgestattet ist, muss der Schüler mehr wissen“, räumt Frey ein. Ein Problem aber auch für erfahrenere Fahrer sieht er darin, dass die Assistenzsysteme verschiedener Hersteller teils sehr unterschiedlich bedient werden. „Auch jemand mit 30 Jahren Fahrpraxis kann so in einem neuen Auto erstmal aufgeschmissen sein“, denkt er. „Eine Standardisierung wäre hier nicht verkehrt.“ Dass die Politik es schafft, alle Hersteller unter einen Hut zu bringen, und ihre Systeme anzugleichen, hält der Fahrlehrer allerdings für schwierig. „Die sind natürlich alle der Meinung, dass ihr System das beste ist.“

