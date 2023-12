Das sagt Düsseldorfs Gleichstellungsbeauftragte über Gendern

Das ist Elisabeth Wilfart

Seit 2012 ist Elisabeth Wilfart die Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt Düsseldorf. Am 1.11. 2023 ging sie in ihr elftes Jahr. Zuvor war sie unter anderem bei der Schwangerschaftskonfliktberatung in Niederbayern tätig, danach Fachreferentin für offene Jugendarbeit in Bottrop, Leiterin einer Beratungsstelle für Prostituierte in Dortmund und Gleichstellungsbeauftragte in Lüdenscheid.

Geboren ist sie am 1. Januar 1963 in Mittelfranken, zwei Kinder, lebt in Dortmund.