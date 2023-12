Weihnachtseinkäufe Weihnachtsbäume in Düsseldorf: Was sie kosten - wer liefert

Düsseldorf Ab 20 Euro kann man in Düsseldorf einen Weihnachtsbaum kaufen. Einige Anbieter liefern sogar. Kunden haben indes verrückte Transportideen.

Zum Weihnachtsfest darf für viele Haushalte der Tannenbaum nicht fehlen. Eine gute Nachricht: Nach den vielen Teuerungen der vergangenen Jahre sind zumindest die Preise für die weihnachtlichen Nadelgewächse sind in der Landeshauptstadt weitgehend gleich geblieben.

Nordmanntannen sind am beliebtesten – und ab 20 Euro zu haben

„Die Preise sind bei uns geblieben, wie im vergangenen Jahr“, erklärt etwa Andreas Klopsch vom Bilker Gartencenter. Für 19,99 Euro bekommt man dort eine Nordmanntanne bis 1,80 Meter. Größere Tannen kosten 29,99. Blaufichten fangen bei 23 Euro an. Das Geschäft mit den Tannen fiele dabei genauso gut aus, wie im Vorjahr, berichtet Klopsch.

Wer bereit ist, etwas mehr zu zahlen, kann einen noch schöneren Baum aus dem Gartencenter mit nach Hause nehmen: „Am beliebtesten sind unsere ‚Premium‘-Nordmanntannen“, so Klopsch. Diese sind schön gewachsene, dichte Exemplare, die bei 19 Euro für Bäumchen unter einem Meter anfangen. Je nach Größe ist der Preis gestaffelt und geht bis zu 75 Euro für Tannen von mehr als drei Metern Höhe.

Beim Gartencenter Turkenburg in Hubbelrath gibt es seit einigen Jahren einen Einheitspreis für alle Weihnachtsbäume bis 2,40 Meter: Für 24,99 Euro können sich Kundinnen und Kunden eine der beliebten Nordmanntannen mitnehmen. „Die Bäume sind alle aus Deutschland, vor allem aus dem Bergischen Land und dem Sauerland“, erklärt Inhaber Mathias Andree. Seit Einführung des Aktionspreises haben sich die Verkaufszahlen in der Weihnachtszeit kontinuierlich verbessern können. „Wir verkaufen zwischen dem 24. November und Heiligabend rund 5000 Bäume“. Angefangen habe der Betrieb 2017 mit nur 200 Stück. Auf einem „Baumparkplatz“ können sich Besucher jeweils 180 aufgestellte Bäume ganz genau anschauen, bevor sie ihre Auswahl treffen.

Riesentanne im Cabrio

Bequem nach Hause kommen die Nadelbäume von Weihnachtsbäume Kranauge, die in Unterrath und Flingern verkaufen. Für fünf Euro kann die Tanne direkt nach Hause geliefert werden – vorausgesetzt, man wohnt in Unterrath, Lichtenbroich, Rath, Stockum, Lohausen, Derendorf oder Mörsenbroich. „Dieses Angebot ist immer beliebter“, erklärt Geschäftsführer Uwe Kranauge. „Besonders bei älteren Leuten, aber auch bei vielen jungen, die nicht mit dem Auto fahren möchten.“ Auch hier sind die Nordmanntannen, für 22 Euro je Meter, die beliebtesten Christbäume. „Ein paar Liebhaber“ greifen dennoch zur Blaufichte (18 Euro je Meter) und Fichte (14 Euro je Meter).

Auf dem Schlosshof Garath dürfen Kunden selbst Hand anlegen: Am dritten Advent kann man sich dort seinen Tannenbaum selber schlagen. „Das Angebot ist sehr beliebt! Wir haben einige Stammkunden, die jedes Jahr kommen“, erklärt Forstverwalter Dankwart von Dörnberg. „Dazu bieten wir ein bisschen Verköstigung.“ Der reguläre Verkauf, der am 8. Dezember begann, läuft so gut wie in den Vorjahren, erklärt von Dörnberg. Pro Meter kostet eine kleinere Nordmanntanne 22 Euro, bei größeren liegt der Meterpreis bei 25 Euro. Einzig bei letzteren musste der Preis etwas angezogen werden. Die weniger beliebten Blautannen gibt es für 15 Euro je Meter.

Einen Abtransport der Extraklasse konnte von Dörnberg auch schon beobachten: „Eine Dame kam mit einem Zweisitzer-Cabrio und hat eine Tanne von etwa 3,80 Metern gekauft.“ Den Baum habe sie dann auf den edel bezogenen Beifahrersitz geschnallt und sei davon gefahren. „Die Reinigung muss so viel gekostet haben, wie das gesamte Weihnachtsessen“, schätzt von Dörnberg.

Polizei warnt vor Baumtransport mit dem E-Scooter

Immer wieder mal beobachten Baumhändler so eine skurrile Szene: „Jemand hat sich ein Taxi bestellt und das mit seinem Weihnachtsbaum komplett voll geladen“, berichtet etwa Mathias Andree vom Gartencenter Turkenburg. Den Vogel abgeschossen hat aber kürzlich wohl ein zufällig fotografiert Düsseldorfer: Er kutschierte sein Bäumchen kurzerhand auf einen E-Scooter.

Von solch Transportmanövern sollte man absehen, erklärt die Düsseldorfer Polizei: „Fakt ist: Egal ob der Weihnachtsbaum auf einem E-Scooter, im Auto oder mit einem anderen Fahrzeug transportiert wird – er darf den Fahrer dabei nicht behindern“, betont Polizeisprecher Markus Niesczery. Davon, dass ein Tannenbäumchen auf dem E-Scooter eine solche Behinderung darstellt, sei auszugehen, so der Beamte.

Manch ein Düsseldorfer nutzt auch die Rheinbahn zum Baum-Transport, bestätigt eine Rheinbahn-Sprecherin. Nach den Beförderungsbedingungen fiele ein Weihnachtsbaum unter die Kategorie „sonstiger Gegenstand“, kann also unter Umständen mitgenommen werden: „Ein relativ kleiner Baum, der in ein Netz eingepackt ist und den die Fahrgäste selbst ohne Probleme in den Bus oder die Bahn rein nehmen und dort so festhalten und sichern können, dass er niemand anderen gefährdet – auch nicht bei einer Vollbremsung – dürfte also mit.“ Wichtig: Ob der Baum im Einzelfall mitdarf, entscheidet immer das Rheinbahnpersonal.

