DEL Winter Game 2025: Düsseldorf will Eishockey-Spiel holen

Düsseldorf Eishockey im Fußballstadion: Laut NRZ-Informationen bewirbt sich die Stadt für das Winter Game 2025 - zum ersten Mal nach 2015. Was bekannt ist.

Nach dem Eröffnungsspiel der Handball-EM und der anstehenden Fußball-EM im Sommer soll laut NRZ-Informationen im kommenden Jahr ein weiteres Sport-Event in der Arena in Düsseldorf stattfinden. Dem Vernehmen nach bewirbt sich D.Live, Stadttochter der Stadt Düsseldorf, für das „DEL Winter Game 2025“. Eine Anfrage ließ das Unternehmen bislang unbeantwortet.

2015 fand bereits ein Winter Game in Düsseldorf statt

Ein Freiluftspiel fand bereits am 10. Januar 2015 in der Stockumer Arena statt. Damals traf die Düsseldorfer EG zum rheinischen Derby auf die Kölner Haie und gewann mit 3:2. 51.125 Zuschauer waren damals im ausverkauften Stadion dabei - Europarekord für ein Eishockey-Ligaspiel. Welche Partie diesmal in Düsseldorf und wann das Winter Game stattfinden soll, steht jedoch noch nicht fest. Noch an diesem Freitag (16. Februar) werden weitere Informationen erwartet.

+++ Weitere Informationen folgen +++

