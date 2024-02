Deutschland-Ranking: Top-Arbeitgeber kommt aus Düsseldorf

Düsseldorf Beschäftigte wurden gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Job sind. In einer Branche belegt eine Düsseldorfer Firma Platz 1. Auch andere punkten.

Einer der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands kommt aus Düsseldorf: Der Reiseveranstalter Alltours hat sich bei einer Umfrage in der Sparte „Gastronomie, Freizeit, Hotels und Tourismus“ an die Spitze gesetzt. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie des Magazins stern und des Marktforschungsunternehmens Statista zur Beliebtheit von Arbeitgebern.

Über 33.000 Personen wurden bei der Studie „Deutschlands beste Arbeitgeber 2024“ befragt. Das Gesamtranking der Arbeitgeber und die Analysen basieren laut Statista auf über 1.000.000 Urteilen von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in Deutschland. In das Ranking wurden so die 650 am höchsten bewerteten Unternehmen aufgenommen und nach Branchen unterteilt.

Das sagt Alltours zur guten Bewertung

„Das herausragende Ergebnis bestätigt den Erfolg unserer Initiativen zur Stärkung der Mitarbeiterzufriedenheit. Als wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen mit einer starken Arbeitgebermarke sind wir zudem ein attraktiver Arbeitgeber für potenzielle neue Mitarbeitende“, so Marius Kaczmarek, Leiter Personal bei Alltours. In die Bewertung von Alltours sind zu gleichen Teilen sowohl die Weiterempfehlung der eigenen Mitarbeitenden als auch die von Mitarbeitenden anderer Unternehmen der Touristik eingeflossen.

Alltours-Chef Willi Verhuven. Sein Reiseunternehmen mit Sitz in Düsseldorf gehört zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Darüber hinaus wurden den Mitarbeitenden detaillierte Fragen zu über 40 Einzelaspekten des Arbeitslebens gestellt, um tiefere Einblicke in ihre Bewertungen zu erhalten. Dazu gehören Themenbereiche wie Bezahlung, Nachhaltigkeit, Arbeitsbedingungen und Ausstattung, Arbeitsbelastung und Balance, Vorgesetzten-Verhalten, berufliche Weiterentwicklung und Perspektiven sowie das Image und Wachstum des Unternehmens.

Weitere Düsseldorfer Unternehmen in den Top 650

In der branchenübergreifenden Top 50 der 650 besten Unternehmen hat Alltours es auf Platz 35 geschafft – als einziges Düsseldorfer Unternehmen. Bester Arbeitgeber 2024 in Deutschland ist demnach Adidas. Düsseldorf hat aber noch mehr gute Arbeitgeber, wie ein weiterer Blick auf das Gesamtranking zeigt. Auf Platz 58 von 650 hat es das Unternehmen Teekanne mit Sitz in Heerdt geschafft. Das Jobportal Stepstone belegt Platz 60, der Werkzeughersteller Sandvik Platz 65. Auf dem 71. Rang der beliebtesten Arbeitgeber ist C&A zu finden.

Dahinter liegen noch weitere Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf: Huawei auf Platz 128, Henkel auf Platz 170 und die Stadtwerke Düsseldorf direkt dahinter auf Platz 171. Die Versicherung Arag schafft es auf Rang 202, die IKB Deutsche Industriebank auf Platz 230. Eine weitere Bank, die HSBC, folgt auf Platz 247. Ebenfalls in den Top 200 ist die Rheinmetall-Group (Platz 252).

Ins Ranking der besten Arbeitgeber 2024 in Deutschland auch geschafft haben es der Großhändler für Elektrogeräte, Sonepar, (Platz 428), L‘Oréal (Platz 448) und die NRW.Bank (Platz 471). Für zwei andere Düsseldorfer Unternehmen war es hingegen knapp: Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank belegt den 637. Rang, der Metro-Konzern hat es mit Platz 650 noch gerade so unter die besten 650 Arbeitgeber geschafft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf