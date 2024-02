Bei den Bio-Supermärkten schneidet Düsseldorf noch relativ gut ab. In der Rheinmetrople gibt es immerhin 18.

Bio-Food Deutschlands Bio-Hauptstadt: So liegt Düsseldorf im Ranking

Düsseldorf Der Anbauverband Bioland hat die 20 größten deutschen Städte bezüglich ihrer Bio-Vorlieben untersucht. Wie Düsseldorf in dem Ranking abschneidet.

Der Anbauverband Bioland hat jüngst eine Recherche unter den 20 größten deutschen Städten durchgeführt. In fünf Kategorien sollte dabei ermittelt werden, welche Stadt Deutschlands Bio-Hauptstadt ist. Düsseldorf hat einen ganz besonderen Platz im Ranking, der nicht besonders ruhmreich ist. Denn die NRW-Landeshauptstadt landete in der Gesamtwertung lediglich auf Rang 18.

Zu den von Bioland analysierten Kategorien gehören die Anzahl der Bio-Supermärkte, die Anzahl der Bio-Bauernhöfe und Hofläden, die Mitgliedschaft im Bio-Städtenetzwerk sowie das durchschnittliche Suchvolumen von ausgewählten Öko-Begriffen pro Monat. Insgesamt konnten 80 Punkte beim Ranking erreicht werden.

München ist Deutschlands Bio-Hauptstadt

Die meisten konnte die bayerische Landeshauptstadt München auf sich vereinigen (67). Nicht nur gibt es in München 81 Bio-Läden, die Stadtverwaltung selbst führt auch Maßnahmen durch, den Anteil von Bio-Lebensmitteln in öffentlichen Küchen auf 90 Prozent zu heben. Knapp dahinter folgen Hamburg und Nürnberg mit je 64 Punkten. In Hamburg gibt es neben den 78 Bio-Läden auch acht Bio-Bauernhöfe, von denen sieben einen Hofladen betreiben. Das sorgte für Punkte.

Mit Abstand auf dem letzten Platz landet Duisburg, das im Bioland-Vergleich eine Gesamtpunktzahl von nur 13 von 80 möglichen Punkten bekommen hat. Schlecht schneidet die Stadt bei der Anzahl der Bio-Supermärkte ab, die rund 496.000 Einwohner müssen sich acht Geschäfte teilen. Auch das Google-Suchvolumen von Begriffen wie etwa „Bio-Markt” ist in der Ruhrpott-Metropole vergleichsweise niedrig.

18 Bio-Supermärkte in der NRW-Landeshauptstadt

Ein wenig besser schneidet da schon Wuppertal ab. Dort wurden 21 Punkte erreicht. Vor allem, dass hier nur neun Bio-Supermärkte stehen, sorgte für die niedrige Platzierung. Anführerin des Negativ-Siegertreppchens aber ist Düsseldorf mit immerhin 26 Punkten. In der Landeshauptstadt gibt es 18 Bio-Supermärkte, zu wenig aus Sicht des Bioland-Verbandes. Eines aber lässt hoffen: Auch wenn Köln mit 24 Bio-Supermärkten deutlich über Düsseldorf liegt, ist Düsseldorf doch hinsichtlich der Bio-Laden-Dichte Vorreiter. Hier übertreffen „nur“ 13 Städte die Landeshauptstadt.

