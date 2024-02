Düsseldorf Noch gibt es für die Fortuna-Fans keine Auswärts-Tickets für das spannende DFB-Pokalspiel bei Bayer Leverkusen. Wie Fanclubs sich vorbereiten.

Fortuna Düsseldorf bekam im ZDF-Sportstudio am Samstag, 10. Februar, die kniffligste Aufgabe der Saison aufgebrummt. Im TV wurde den vier verbliebenen Teams im DFB-Pokal der Gegner des bevorstehenden Halbfinales zugewiesen. In der Auslosung mussten die Rot-Weißen ein Auswärtsspiel beim aktuellen Spitzenreiter der Bundesliga akzeptieren - bei dem Team, das zuletzt Bayern München mit 3:0 vom Platz fegte: Bayer 04 Leverkusen. Stattfinden wird die Partie am Mittwoch, 3. April, 20.45 Uhr. Das gab der Deutsche Fußball Bund am Donnerstag bekannt.

Positiv ist die Entfernung der Stadien der beiden Konkurrenten. Mit der Leverkusener BayArena als Zielort trifft es die Düsseldorfer mit einem kurzen Fahrtweg von etwa 40 Kilometern ganz gut, jedoch bietet die Werkself-Arena gerade mal Platz für knapp 30.000 Zuschauende. So werden für die Düsseldorfer Fans im Gästeblock knapp unter 3000 Plätze bereitgehalten, wovon 1790 als Stehplätze fungieren. Diese Zahlen basieren auf der sogenannten Zehn-Prozent-Regel. Der Deutsche Fußball-Bund aktualisierte zuletzt im Februar 2023 seine Spielordnung sowie weitere Richtlinien. In diesen ist vorgeschrieben, dass für Gastvereine zehn Prozent der Sitzplatzkarten „sowie zehn Prozent der Stehplatzkarten bis zwei Wochen vor dem offiziellen Spieltermin“ reserviert werden müssen. Schaut man zurück auf das glorreiche Viertelfinale auf St. Pauli, welches mit 29.546 Zuschauern ausverkauft war, gingen ebenfalls rund 3000 der Karten im Sinne dieser Regel an die Fortuna-Fans.

Fortuna: Infos zu den Tickets folgen in Kürze

Ab wann die Karten für das Halbfinale im Verkauf seien werden und wie viele pro Person erworben werden können, stand am Donnerstag noch nicht fest. Laut Fortuna-Sprecher Kai Niemann werde der Verein bald mit dem Heimverein Bayer Leverkusen in Kontakt treten. „Alles Weitere klärt sich danach“, erklärt Niemann. In den sozialen Medien postete die Fortuna am Donnerstag: „Informationen zum Kauf von Gästetickets folgen in Kürze.“

Ebenfalls noch in den ersten Zügen sind die Vorbereitungen beim Fan-Dachverband Supporter Club Düsseldorf (SCD) 2003 e.V. Genauso wie Fortuna Düsseldorf warten sie aktuell auf mehr Informationen von Bayer 04 Leverkusen. Sobald sie die Karten erhalten, möchte der Supporter Club „die Busse vollmachen“, wie ein Sprecher des SCD auf NRZ-Anfrage meint. Im Viertelfinale gegen St. Pauli waren die Fans bereits mit einem Sonderzug und knapp 800 Anhängern aus der organisierten Szene nach Hamburg angereist. Diesmal sollen Busse die Fans nach Leverkusen bringen. Die Anfrage an das Busunternehmen sei bereits raus.

Und: Trotz des starken Gegners sei die Erwartungshaltung an das Spiel wie bei jedem Halbfinale. Man möchte ins Finale nach Berlin. „Es kann alles passieren, und warum sollten wir es nicht sein, die Leverkusen die erste Saisonniederlage bereiten?“, sagt der SCD-Sprecher. „Haben wir bei St. Pauli auch geschafft im Pokal, auch wenn es über 120 Minuten waren.”

