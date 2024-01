Diese neue Gedenkstele steht in Düsseldorf

Düsseldorf An die Geschichte einer Düsseldorferin, die in Nazi-Deutschland wegen ihrer Behinderung ermordet wurde, wird jetzt im Norden der Stadt erinnert.

Am Klosterhof in Düsseldorf-Unterrath, Stadtbezirk 6, steht seit kurzem eine Gedenkstele für Lieselotte Wevers. Oberbürgermeister Stephan Keller und Bezirksbürgermeisterin Birgit Schentek haben am Dienstag (23. Januar) gemeinsam mit Lieselottes Nichte, Jutta Wevers, enthüllt. Lieselotte Wevers hatte das Down-Syndrom und starb im Zuge der nationalsozialistischen Massenmorde an psychisch Erkrankten und Menschen mit Behinderungen.

OB Keller: „Mahnung, derartiges Unrecht nie wieder zuzulassen“

Lieselotte Wevers wurde am 15. April 1931 in Düsseldorf geboren. Sie hatte Trisomie 21 und wuchs zunächst bei ihren Eltern in Hösel bei Ratingen auf. Später kam Lieselotte in das damalige St. Josefs-Heim in Unterrath. Im September 1943 wurde die Düsseldorferin dann in die „Anstalt Kalmenhof“ im hessischen Idstein verlegt. Hier starb sie am 22. September 1943 im Alter von zwölf Jahren. Im Kontext der massenhaften Ermordung von Kindern an diesem Ort ist mit größter Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Lieselotte ermordet wurde, erklärt die Stadt Düsseldorf. Das Mädchen hat in Idstein kein individuelles Grab. In Düsseldorf war das Josefsheim in Unterrath ihre letzte Station.





„Die entsetzliche und bewegende Geschichte von Lieselotte Wevers ist uns Mahnung, derartiges Unrecht nie wieder zuzulassen“, betonte dazu OB Keller. „Wir können die Verbrechen nicht ungeschehen machen. Aber wir können an die Opfer erinnern.“ Die Gedenkstele sei daher auch eine Erinnerung an alle Düsseldorfer Opfer des Nationalsozialismus. „Wenn sich Feindinnen und Feinde der Demokratie sammeln und über die Verschleppung und Vertreibung von Menschen debattieren, müssen wir alle zusammenstehen“, so Keller weiter. „Wir sagen deutlich und mit Nachdruck: Nein! Es darf, es wird kein zweites Mal geben.“

„Medizinverbrechen“ im Nationalsozialismus

Während der NS-Diktatur waren in Düsseldorf Patientinnen und Patienten der großen Pflegeanstalten oder der kleineren, konfessionell geführten Häuser und Heime akut von „Medizinverbrechen“ bedroht. Tausende Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt sind ab 1934 zwangssterilisiert worden. Menschen mit Behinderungen wurden erfasst und begutachtet. Ärzte entschieden, welches Leben angeblich „unwert“ sei und empfahlen den Abtransport.

Psychisch Erkrankte, Depressive, Menschen mit affektiven oder kognitiven Störungen, mit Lernschwächen, mit geistigen Behinderungen aller Art, mit körperlichen Missbildungen oder unheilbaren neurologischen Erkrankungen fielen diesen Morden zum Opfer. Am Schluss wurde selbst an Demenz erkrankten Senioren in den Anstalten die Nahrung entzogen, bis sie verhungerten.

Nachdem der Tod Lieselotte Wevers jahrzehntelang innerhalb der Kernfamilie verschwiegen wurde, konnte 2022/2023 mit Hilfe der Mahn- und Gedenkstätte der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Stadtarchiv Ratingen herausgefunden werden, wann und wo Lieselotte gestorben war. Zusammengearbeitet wurde hierbei mit Jutta Wevers, die inzwischen viel zum kurzen Leben ihrer Tante erforscht hat.

