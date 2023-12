Dieser Verein erhält jetzt den Düsseldorfer Umweltpreis

Düsseldorf Mitmach-Aktionen für tausende Bürger und ein Projekt für eine saubere Stadt haben jetzt einem Düsseldorfer Verein eine Auszeichnung beschert.

Ein Paradebeispiel für Tatkraft vor der eigenen Haustür? Ja, da kennt Susanne Dickel, 64, vom Verein Pro Düsseldorf einen besonders schönen Fall: „Eine Anwohnerin der Halskestraße in Friedrichstadt sprach uns an. Sie wünschte sich dort einen grünen, blühenden Straßenrand und bepflanzte Baumscheiben“, erzählt Dickel, die sich um das Vereinsprojekt „Platzgrün!“ kümmert. Die 2020 begonnene Initiative unterstützt Düsseldorfer bei der Begrünung ihres Viertels und der Aufbereitung vernachlässigter Grünflächen.

Viele Nachbarn in der Halskestraße packten bei der Grün-Gestaltung mit an, halfen beim Entsiegeln, Umgraben und Bepflanzen der Fläche. Susanne Dickel: „Toll ist: Manche aus dieser Gruppe machten mit, nachdem sie an der Baustelle vor ihrer Haustür vorbeigelaufen waren und die anderen Freiwilligen angesprochen hatten. Einige der Nachbarn haben sich so erst kennengelernt!“ Heute pflegen die Halskestraße-Anwohner den grünen Saum vor ihren Häusern selbst – diese eigenständige Betreuung ist immer das Ziel der Starthilfe von „Platzgrün!“.

Bürgerinnen und Bürger kümmern sich um mehr als 70 Grünflächen

Die Ehrenamtlichen des Projekts helfen Bürgern vor allem bei der Abstimmung mit Düsseldorfer Ämtern, die neue Grünflächen genehmigen müssen, beraten ebenso bei der Pflanzenauswahl. „Meist schlagen wir heimische, trockenheitsresistente und insektenfreundliche Arten vor“, sagt Dickel, die promovierte Agrar-Ingenieurin ist. „Wir versorgen die ,Platzgrün!‘-Teilnehmer außerdem mit Gartengeräten und Pflanzen, machen mit ihnen auch einen Pflegedurchgang und zeigen, was ein Kraut und was ein Unkraut ist.“

Mehr als 70 Grünflächen in ihrer Nachbarschaft pflegen Düsseldorfer dank der Unterstützung von „Platzgrün!“ inzwischen. „Und ständig kommen weitere Interessierte hinzu“, so Susanne Dickel. Jedes Stückchen Grün kühlt die direkte Umgebung durch die Verdunstung der Pflanzen – ein wichtiger Beitrag für das Düsseldorfer Stadtklima. Aufgrund der Erderwärmung gibt es im Stadtgebiet immer häufiger Sommertemperaturen um 35 Grad und wochenlange Trockenheit.

Umweltpreis ist mit 2500 Euro dotiert

Für vorbildliches ehrenamtliches Engagement in der Stadtbegrünung erhält das „Platzgrün“-Projekt am 13. Dezember den mit 2500 Euro dotierten Düsseldorfer Umweltpreis. Susanne Dickel wird ihn stellvertretend für die „Platzgrün!“-Teilnehmer entgegennehmen. Und betont: „Somit wird das Engagement von vielen Düsseldorferinnen und Düsseldorfern geehrt, was mich wirklich sehr freut.“ Wer sein Quartier mit tatkräftiger Hilfe begrünen möchte, kann sich unter www.pro-duesseldorf.de in der Rubrik „platzgrün!“ melden.

Düsseldorfer sammeln 33 Tonnen Müll Seit 1999 veranstaltet Pro Düsseldorf einmal im Jahr den Dreck-weg-Tag. Im vergangenen März sammelten mehr als 11.000 Freiwillige 25 Tonnen Müll im Stadtgebiet. Über 6000 Menschen machten im September beim Rhine Clean Up am Düsseldorfer Rheinufer mit und lasen acht Tonnen Müll auf. Diesen jährlichen Aktionstag gibt‘s seit 2018. Weitere, mithilfe der Stadt umgesetzte Vereins-Initiativen sind über 500 bepflanzte, von Freiwilligen gepflegte Blumenkübel in ganz Düsseldorf und das „Blaue Band“, eine 2,5 Kilometer lange Fläche blühender Krokusse am Golzheimer Rheinufer. Rund 60 Mitglieder engagieren sich im 1997 gegründeten Verein Pro Düsseldorf. Dazu zählen überwiegend Fördermitglieder wie die Messe Düsseldorf, die Awista und die Stadt Düsseldorf. Hauptförderer ist die Deutsche Postcode Lotterie. Die finanzielle Unterstützung macht die Umweltaktionen von Pro Düsseldorf erst möglich, denn etwa die Durchführung eines Dreck-Weg-Tags kostet 100.000 Euro. Privatpersonen sind als Mitglieder ebenso willkommen. Mehr Infos zu den Aktivitäten auf der Homepage des Vereins

„Ein Grundprinzip von ‚Pro Düsseldorf‘ ist, bürgerschaftliches Engagement zu fördern“, sagt Joachim Umbach, 75, Pressesprecher des Vereins. Mit „Platzgrün!“ sei das sehr gut gelungen. „Und wir möchten Düsseldorf mit unseren Aktionen lebens- und liebenswerter machen.“

„Die anderen Mitmach-Aktionen unseres Vereins wie den Dreck-weg-Tag und den Rhine Clean up kennen die meisten Düsseldorfer. Doch dass Pro Düsseldorf der Veranstalter dieser Initiativen ist, wissen nur wenige“, erzählt Renate Böhm, 66, erste Vorsitzende von Pro Düsseldorf. „Mehr Leute für den Einsatz in ihrem Viertel zu motivieren“, das findet Böhm gerade beim Thema Müll wichtig. Dabei spricht sie auch aus ihrer langen Berufspraxis: Die studierte Biologin war über Jahrzehnte als Abfallberaterin tätig, für Unternehmen und Privatpersonen.

Wunschtraum: Düsseldorf müllfrei machen

Besonders Plastikmüll schadet der Umwelt – er kann zu Mikroplastik zerfallen, das sich etwa auf Äckern und in Gewässern anreichert, somit von Pflanzen, Boden- und Meerestieren aufgenommen wird. „Mein Wunschtraum ist, Düsseldorf müllfrei zu machen“, sagt Renate Böhm. Damit die Düsseldorfer Müll nicht gedankenlos auf die Straße und in die Landschaft werfen, brauche es auch eine „Bewusstseinsbildung“. Denn aus Erfahrung weiß Böhm: „Jedes Müllstück lädt ein, etwas dazuzulegen.“

