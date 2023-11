Dieses neue Museum soll Menschen nach Düsseldorf ziehen

Düsseldorf Nach vier Jahren Sanierung eröffnet im historischen Düsseldorfer Schumann-Haus ein topmoderner Ausstellungsort mit kostbaren Exponaten

Vier Jahre lang wurde das Schumann-Haus an der Bilker Straße saniert und erweitert. Stolze 7,7 Millionen Euro flossen darein. Nun, am 1. Dezember, eröffnet dort ein Museum zu Ehren des weltberühmten Musikerehepaars Clara und Robert Schumann. Eine Woche vor der offiziellen Eröffnung hat Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration, zusammen mit Sabine Brenner-Wilczek, Direktorin des Heinrich-Heine-Instituts, die neuen Räumlichkeiten vorgestellt. „Kein anderer Ort wäre geeigneter, um im ehemaligen Wohnhaus der Schumanns an das Leben und Wirken von Clara und Robert Schumann zu erinnern“, so Koch.

Kostbare Ausstellungsstücke und authentische Atmosphäre

„Dank des persönlichen Bezugs der beiden und der originalgetreuen Umbauarbeiten wird das neu eröffnete Museum selbst zu einem Ausstellungsstück, das Besucherinnen und Besucher in die Zeit des Künstlerpaars zurückversetzt“, lobt sie weiter. Ein lebendiger Erinnerungsort sei in dem Gebäude entstanden, der Musik- und Geschichtsinteressierte auch über die Stadtgrenzen hinaus anziehen werde. Das Gebäudeensemble bietet eine Fläche von rund 650 Quadratmetern. Von 1852 bis 1855 war es Wohnsitz der Schumanns. Seine historische Bausubstanz konnte erhalten werden.

Programm Anfang Dezember Das Schumann-Haus wird mit einem Begleitprogramm von Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember, eröffnet. Am Eröffnungswochenende gelten für die beiden Museen in der „Straße der Romantik und Revolution“ (Schumann-Haus und Heinrich-Heine-Institut) Sonderöffnungszeiten von jeweils 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt sowie zahlreiche Veranstaltungen sind am Premierenwochenende in beiden Häusern kostenfrei. Zu den Veranstaltungen gehören Konzerte, Rezitationen, Vorträge, außerdem Führungen durch die Ausstellungen des Heine-Instituts, musikalische Stadtrundgänge, und Filmvorführungen und viele Mitmachangebote. Weitere Infos unter www.duesseldorf.de/schumannhaus.

„Es ist ein besonderes Privileg, gemeinsam mit dem gesamten daran beteiligten Team, dieses Museum gestaltet zu haben“, sagt dazu Sabine Brenner-Wilczek. „Ich wünsche mir, dass sich der Zauber der wertvollen Originale, kombiniert mit Medienstationen und Installationen, auch auf die Besucherinnen und Besucher überträgt, wenn es beim Eröffnungswochenende sehr gastfreundlich heißt: ‚Willkommen bei den Schumanns‘.“

Für Musik-Laien und Schumann-Kenner

Freunde der klassischen Musik können sich im neuen Museum auf zunächst rund 100 hochkarätige Originalexponate aus Schumann-Sammlung der Landeshauptstadt freuen. Auch akustisch erwartet Interessierte eine besondere Erfahrung, kündigt die Stadt an: Keine geschriebene Note soll ohne zugehörigen Klang präsentiert werden. So wird auch denen der Einstieg ermöglicht, die keine Noten lesen können. Aber auch Schumann-Kenner werden angesprochen. Auf einer Chaiselongue (eine Art Couch) können etwa unterschiedliche künstlerische Interpretationen von Robert Schumanns Violinsonaten verglichen werden.

Ein Medientisch bietet die Möglichkeit, in das Düsseldorf der Schumanns einzutauchen und in einer „Lästerkammer“ können Besucher dem wechselvollen Verhältnis des Ehepaars zur Stadtgesellschaft nachspüren. Ein Herzstück des Museums: Ein Schreibtisch, der Robert Schumanns Möbelstück nachempfunden ist, vermittelt den Tagesablauf des Komponisten, bringt die Schreibkultur seiner Zeit näher und animiert zum kreativen Schreiben.

Anbau macht historisches Gebäude barrierefrei

Jeweils ein Ausstellungsraum widmet sich dem Düsseldorf der Schumann-Zeit als Kulturstadt, dem Amt des Musikdirektors, dem Familienleben der Schumanns, den Künstlerpersönlichkeiten Roberts und Claras, ihren Freundschaften und der Krankheit des Komponisten. In einer „Schatzkammer“ können zudem Kostbarkeiten bestaunt werden, die nicht in die Düsseldorfer Zeit der Schumanns fallen.

Die Bauarbeiten am Schumann-Haus gestalteten sich komplex und vielfältig. Denkmalgeschützte Bauteile wurden aufwendig restauriert, die veraltete Haustechnik musste erneuert werden. Das fertige Gebäude ist zugänglicher denn je – denn ein Erweiterungsbau ermöglichte auch die barrierefreie Erschließung des Museums ohne Eingriff in die historische Bausubstanz.

