Düsseldorf: 15-Jährige attackiert Polizisten im Hauptbahnhof

Die Bundespolizei hat am Samstagabend (13. Januar) im Düsseldorfer Hauptbahnhof eine 15-Jährige in Gewahrsam genommen.

Düsseldorf Im Düsseldorfer Hauptbahnhof wurde am Samstagabend eine 15-Jährige in Gewahrsam genommen. Zuvor soll sie Polizisten bedroht und getreten haben.

Am Samstagabend (23 Uhr) ist ein 15-jähriges Mädchen im Düsseldorfer Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen worden. Nach Angaben der Bundespolizei hat sich die Minderjährige zuvor verbal aggressiv verhalten und Beamte vor Ort bedroht und beleidigt.

Die Bundespolizisten wurden aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zu den Toilettenanlagen im Düsseldorfer Hauptbahnhof gerufen. An der Einsatzstelle trafen die Uniformierten auf die 15-Jährige, die sich bei der Überprüfung der Personalien verbal aggressiv verhalten haben soll und sich der Kontrolle entziehen wollte. Als die Bundespolizisten sie an der Flucht hinderten und sie festhielten, riss sich die 15-Jährige los, attackierte die Beamten mit Schlägen und Tritte und beleidigte die Einsatzkräfte vor Ort, heißt es in einer Mitteilung.

Jugendliche musste auf dem Boden fixiert werden

Die Verdächtige wurde anschließend von den Polizisten auf dem Boden fixiert und zur nahe-gelegenen Wache gebracht. Dabei soll das Mädchen die Bundespolizisten weiter beleidigt und bedroht haben. Ein Beamter wurde durch die Tritte getroffen, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen, so die Bundespolizei weiter.

Gegen die Jugendliche wurde nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung, der Beleidigung und der Bedrohung eingeleitet. Die eingesetzte Streife brachte die Minderjährige anschließend in eine Jugendschutzstelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf