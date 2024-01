Düsseldorf: 16-Jähriger greift Obdachlosen mit Schlagring an

Die Bundespolizei hat am Mittwoch (24. Januar) am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen 16-Jährigen verhaftet.

Düsseldorf Ein 16-Jähriger soll am Mittwoch am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Obdachlosen mit einem Schlagring mehrmals geschlagen haben. Was bekannt ist.

Ein 16-Jähriger ist am Mittwochnachmittag am Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, hat der Jugendliche einen Wohnungslosen mit einem Schlagring angegriffen. Der Junge war zur Tatzeit (16 Uhr) alkoholisiert und wurde wenig später auf der Wache am Konrad-Adenauer-Platz an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Vom Geschädigten fehlt jede Spur

Nach Angaben der Bundespolizei meldete sich ein Zeuge (18) bei einem Streifenteam, das im Düsseldorfer Hauptbahnhof unterwegs war und berichtete, dass ein junger Mann mit einem Schlagring mehrmals auf einen Wohnungslosen am Haupteingang des Hauptbahnhofes eingeschlagen haben soll. Als die Streife am Ort des Geschehens ankam, trafen sie nur noch den 16-Jährigen an. Von dem betroffenen Obdachlosen fehlte hingegen jede Spur. Der Jugendliche wurde fixiert und zur nahe gelegenen Dienststelle gebracht.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Verdächtigen konnten die Uniformierten einen Schlagring in seiner Jackentasche sicherstellen. Laut Bundespolizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,1 Promille bei dem Minderjährigen. Anschließend wurden die Erziehungsberechtigten des Verdächtigen über den Vorfall informiert und holten den 16-Jährigen wenig später ab. Gegen ihn wurde bereits ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der mutmaßliche Geschädigte konnte bislang nicht aufgefunden werden, so die Bundespolizei weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf