Düsseldorf: 17-Jähriger nach Raubüberfällen im Gefängnis

Düsseldorf 17-Jähriger soll zwei Menschen mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Geschädigte mussten ins Krankenhaus. Polizei sucht Komplizen.

Am Sonntag, 17. Dezember, kam es zu der Festnahme eines 17-Jährigen, der an zwei schweren Raubüberfällen beteiligt gewesen sein soll. Der Jugendliche sitzt momentan in Untersuchungshaft. Verdacht ist, dass er mit mehreren Komplizen an mindestens zwei schweren Raubüberfällen beteiligt gewesen ist. Die weiteren Tatbeteiligten konnten noch nicht ermittelt werden.

Taten ereigneten sich in den Stadtteilen Bilk und Volmerswerth

In der vergangenen Woche war es in Bilk und Volmerswerth zu zwei schweren Raubtaten gekommen. Laut bisherigen Ermittlungen boten die Täter zunächst ein hochwertiges Mobiltelefon über ein Online-Anzeigen-Portal zum Verkauf an. Zwei Personen verabredeten sich daraufhin mit dem vermeintlichen Verkäufer abends zu einer Übergabe. Die beiden Personen wurden dann am Treffpunkt von mehreren Jugendlichen mit einer Schreckschusswaffe bedroht und schwer verletzt. Die Opfer mussten ins Krankenhaus, einer der Geschädigten ist noch immer in stationärer Behandlung. ,,Intensive Ermittlungen“ führten die Beamten zu dem polizeibekannten 17-Jährigen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Wer beabsichtigt, sich im Rahmen eines privaten Kaufgeschäfts persönlich mit einer unbekannten Person zu treffen, soll einen öffentlichen, belebten Ort zur Tageszeit als Treffpunkt wählen. Wenn teure Produkte verhältnismäßig günstig angeboten werden, sollte dies misstrauisch machen.

