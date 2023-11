Düsseldorf: 21-jähriger Mann attackiert Wohnungslosen

Am frühen Montagmorgen wurde ein 26-jähriger Wohnungsloser im Düsseldorfer Hauptbahnhof angegriffen.

Düsseldorf. Am frühen Montagmorgen ist ein 26-Jähriger im Düsseldorfer Hauptbahnhof angegriffen worden. Der Tatverdächtige wurde wenig später verhaftet.

Am frühen Montagmorgen (0.30 Uhr) kam es im Düsseldorfer Hauptbahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung. Wie die Bundespolizei am Montagnachmittag mitteilte, hat ein 21-Jähriger nach einer verbalen Auseinandersetzung einem 26-jährigen Wohnungslosen eine Glasflasche auf den Kopf geworfen. Der Vorfall soll sich am Bahnsteig des Gleis 12 ereignet haben.

Durch den Flaschenwurf ging der Geschädigte laut Bundespolizei zu Boden. Unmittelbar danach soll der Tatverdächtige auf den 26-Jährigen eingeschlagen und getreten haben. Nach Angaben der Bundespolizei erlitt der Wohnungslose dabei Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Die Begleitperson des mutmaßlichen Angreifers soll versucht haben, weitere Angriffe auf den Geschädigten zu verhindern. Anschließend flüchteten beide aus dem Hauptbahnhof.

Tatverdächtiger wurde wenig später gefasst

Bundespolizisten konnten den Verdächtigen und seinen Begleiter jedoch wenig später in der Nähe stellen und zur nahe-gelegenen Wache bringen. Ein Atemalkoholtest bei dem 21-Jährigen ergab einen Wert von 1,0 Promille. Wegen fehlender Haftgründe wurde er aber noch am Morgen von der Wache entlassen, ebenso sein Begleiter.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Gegen den 21-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet, so die Bundespolizei weiter. Der Grund für den vorangegangenen Streit ist indes völlig unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf